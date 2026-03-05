La borrasca 'Regina' pone en alerta a Ibiza: fuertes lluvias este jueves
La Aemet mantiene activa la alerta amarilla hasta las 20 horas
La borrasca 'Regina' vuelve a poner en alerta a Ibiza y Formentera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves el aviso amarillo por fuertes lluvias.
La previsión de los meteorólogos es que se puedan acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Según apunta la previsión horaria de la Aemet, la hora en la que podría descargar con fuerza en la isla es entre las 11 y las 12 de este jueves.
Además, con la borrasca han llegado a las Pitiusas importantes cantidades de polvo que, en conjunto con las precipitaciones, provocarán la caída de lluvia con barro.
El temporal viene acompañado de una ligera bajada de temperaturas. Según la previsión, las máximas no subirán de los 15 grados y las mínimas bajarán a 9 grados.
Las tormentas y chubascos podrían alargarse, con altibajos, hasta el fin de semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza