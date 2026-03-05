La borrasca 'Regina' pone en alerta a Ibiza: fuertes lluvias este jueves

La borrasca 'Regina' vuelve a poner en alerta a Ibiza y Formentera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves el aviso amarillo por fuertes lluvias.

La previsión de los meteorólogos es que se puedan acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según apunta la previsión horaria de la Aemet, la hora en la que podría descargar con fuerza en la isla es entre las 11 y las 12 de este jueves.

Además, con la borrasca han llegado a las Pitiusas importantes cantidades de polvo que, en conjunto con las precipitaciones, provocarán la caída de lluvia con barro.

El temporal viene acompañado de una ligera bajada de temperaturas. Según la previsión, las máximas no subirán de los 15 grados y las mínimas bajarán a 9 grados.

Las tormentas y chubascos podrían alargarse, con altibajos, hasta el fin de semana.