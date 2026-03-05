Aplazada la X Fira des Gerret por las dificultades para faenar y la previsión de lluvia en Ibiza

La X Fira des Gerret de Ibiza se celebrará finalmente el sábado 14 de marzo. El Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado de este cambio de fecha debido a las dificultades que han encontrado los pescadores para salir a faenar en los últimos días y a las previsiones de lluvia para la mañana del sábado inicialmente previsto.

El Consistorio ha explicado que el aplazamiento pretende garantizar el suministro de gerret fresco y permitir que la feria se desarrolle con normalidad. La organización mantiene el mismo formato y programación, por lo que la cita gastronómica reunirá igualmente a 30 establecimientos del municipio de Santa Eulària y prevé una asistencia de alrededor de dos mil personas.

La programación

La X Fira des Gerret de Ibiza contará este año con la participación de 30 establecimientos del municipio de Santa Eulària. En esta edición el objetivo es el de poner en valor este pescado de temporada, muy ligado a la cocina tradicional ibicenca, y fomentar, así, su comercialización. Los asistentes podrán probar elaboraciones que irán desde recetas tradicionales hasta creaciones en formato tapa.

Todas tendrán un elemento común: el gerret. Un jurado especializado evaluará las propuestas teniendo en cuenta la calidad gastronómica, la originalidad y la presentación, y se entregará también un premio especial para reconocer una elaboración destacada dentro del certamen.

Como marca la tradición, la feria arrancará a las 12 horas con la llegada de un llaüt que transportará unos 1.200 kilos de gerret, aportados por las cofradías de pescadores de Sant Antoni y de Santa Eulària. Después se celebrará la brulada de corn y una exhibición de ball pagès, que servirá como inicio oficial del evento.

La programación se completará con actividades infantiles, como talleres y castillos hinchables, y con música en directo. Habrá tres escenarios y actuarán siete grupos con estilos que abarcarán rock, pop y salsa. Asimismo, se habilitará un espacio orientado a la promoción del comercio y la artesanía local, con el fin de apoyar a los pequeños establecimientos y a los artesanos del municipio y fomentar el consumo de producto local.