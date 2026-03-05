Antonio Jaume, presidente del Colegio de Administradores de Fincas en Ibiza: "Todo lo que ocurre en 'La que se avecina' nos ha pasado"

"La mayoría de circunstancias superan la ficción", sostiene Antonio Jaume, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, durante la jornada de puertas abiertas en el Casal d'Igualtat junto a sus compañeros Bernat Seguí y Carlos Morell. "Si ves una serie de estas como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina' todo lo que pasa en ellas, a los administradores nos ha pasado. Lo que pasa es que no nos ha pasado concentrado en un capítulo, pero la realidad supera la ficción muy habitualmente", explica Jaume.

"Enfrentamientos, ideas peregrinas y todo eso que vemos en las series ocurre en la realidad", continua Jaume. Morell añade que "hay reuniones de propietarios a las que acaba yendo la policía. Se enfrentan los vecindarios entre ellos, pero empiezan por una tontería: Se le ha caído un trocito de lo que sea, sobre el jardín del otro o extienden la ropa y se cae un poco de agua... y acaban peleados". Seguí, a su vez, asegura que "hay juntas de vecinos para las que contratan empresas de seguridad".

Preocupación por la okupación

Seguí explica sobre el alarmismo respecto a la okupación que para él "es un problema grave": "Pasa por todo y cuanto más necesidad hay, más fácil es que crezcan estos problemas. Es algo que se tiene que regular ya, hay muchas dificultades, pero necesitamos normas que muy poca gente entiende. Esta mañana mismo leía que España es el único país del mundo que tiene una permisividad tan alta en la regulación de la okupación. No hay ningún otro con una regulación similar. Por lo tanto, cuando una cosa está fuera de la lógica, creo que se tiene que regular mejor de lo que está regulado. Es muy complicado entender que puedan entrar en tu casa, hacer lo que quieran y que no tengas derechos", mantiene el secretario.

Los administradores aseguran que les han llegado quejas al respecto. Seguí especifica que "normalmente, las okupaciones suelen darse más en viviendas de entidades bancarias, que no en casas de particulares, y por tanto se dan cuenta más tarde que no si hay un propietario que está mucho encima. Si se hace una denuncia rápida por un tema de ocupación, normalmente se desokupa inmediatamente. Si se denuncia muy tarde, hay posibilidad que se alargue ya mucho en el tiempo y se complique la situación", donde también entra a colación la diferencia entre okupación y allanamiento de morada.

"La cuestión es que, así como están los gobiernos ahora mismo, no hay unas mayorías fáciles, todo tiene que ser consensuado. No hay ningún gobierno, ni un gobierno nacional, que pueda sacar adelante las leyes solo, pero somos optimistas en este sentido", mantiene Seguí.