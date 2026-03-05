Día Internacional de la Mujer
Concentración por la mujer brutalmente agredida por su pareja en Ibiza este domingo en Vila
La Comisión 8M de Ibiza convoca una jornada reivindicativa por el 8M
La programación arrancará a las 11 horas con talleres participativos
La Comisión 8M de Ibiza ha convocado para este domingo, 8 de marzo, una jornada reivindicativa en Vila bajo el lema ‘Justicia, Derechos, Acción: Feminismo’. La cita se celebrará en s’Alamera y está organizada por las entidades que integran la comisión: Dones Progressistes, Emprendada Feminista, Plataforma Pensionista Pitiusa, UGT y la Associació Nybia Eivissa, con el apoyo económico del Consell d’Eivissa.
La programación arrancará a las 11 horas con talleres participativos abiertos a la ciudadanía. A las 12.30 horas, la comisión ha previsto una concentración en solidaridad con la mujer agredida en Sant Antoni “hace unas semanas”, según trasladan las convocantes. La jornada culminará a las 13 horas con la lectura del manifiesto.
Desde la Comisión 8M de Ibiza animan a vecinos y vecinas a sumarse a esta convocatoria del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de visibilizar y reclamar avances en igualdad y derechos desde una perspectiva feminista.
