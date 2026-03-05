Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día Internacional de la Mujer

Concentración por la mujer brutalmente agredida por su pareja en Ibiza este domingo en Vila

La Comisión 8M de Ibiza convoca una jornada reivindicativa por el 8M

La programación arrancará a las 11 horas con talleres participativos

Una imagen del 8M en Ibiza.

Una imagen del 8M en Ibiza. / Marcelo Sastre

Redacción Digital

Ibiza

La Comisión 8M de Ibiza ha convocado para este domingo, 8 de marzo, una jornada reivindicativa en Vila bajo el lema ‘Justicia, Derechos, Acción: Feminismo’. La cita se celebrará en s’Alamera y está organizada por las entidades que integran la comisión: Dones Progressistes, Emprendada Feminista, Plataforma Pensionista Pitiusa, UGT y la Associació Nybia Eivissa, con el apoyo económico del Consell d’Eivissa.

La programación arrancará a las 11 horas con talleres participativos abiertos a la ciudadanía. A las 12.30 horas, la comisión ha previsto una concentración en solidaridad con la mujer agredida en Sant Antoni “hace unas semanas”, según trasladan las convocantes. La jornada culminará a las 13 horas con la lectura del manifiesto.

Cartel de la Comissión 8M en Ibiza

Cartel de la Comissión 8M en Ibiza / Comiisión 8M

Desde la Comisión 8M de Ibiza animan a vecinos y vecinas a sumarse a esta convocatoria del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de visibilizar y reclamar avances en igualdad y derechos desde una perspectiva feminista.

