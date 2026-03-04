Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera en un fin de semana pasado por agua

La previsión de la Aemet apunta a chubascos y tormentas, con temperaturas mínimas en descenso

Lluvias en Ibiza en una imagen de archivo.

Lluvias en Ibiza en una imagen de archivo. / DI

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El tiempo se complica de cara a los próximos días en Ibiza y Formentera con la llegada de la borrasca 'Regina'. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un aumento claro de la inestabilidad desde la noche del miércoles, con tormentas y chubascos que ganarán protagonismo a partir del jueves y podrían alargarse, con altibajos, hasta el fin de semana.

Según el organismo, el miércoles será una jornada de cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvia durante la mañana y el mediodía, aunque sube a última hora, situándose en torno al 40%. El jueves, la probabilidad de precipitaciones se sitúa muy alta durante buena parte de la jornada (alrededor del 80-85%), con ambiente tormentoso.

Además, con la borrasca han llegado a las islas importantes cantidades de polvo que, en conjunto con las precipitaciones, provocarán la caída de barro en las Pitiusas.

Temperaturas a la baja y viento del sur el fin de semana

De cara al viernes y el sábado, la Aemet mantiene el escenario de chubascos frecuentes -aproximadamente 70-90% el viernes y hasta 90% en el arranque del sábado- con temperaturas máximas que se moverán alrededor de los 16ºC tanto en Ibiza como en Formentera, mientras que las mínimas irán bajando: en Ibiza podrían caer hasta 7ºC hacia el martes, y en Formentera hasta 9ºC.

El domingo seguiría la inestabilidad, aunque con una probabilidad algo menor, en torno al 55%. El lunes se dibuja una mejoría, con intervalos nubosos y menos opciones de lluvia, antes de que el martes vuelva a aumentar la probabilidad de precipitaciones y se sitúe alrededor del 75%.

En cuanto al viento, predominará el flujo de componente este y nordeste al inicio, para girar a sur-suroeste durante el fin de semana, con rachas de 25 km/h en algunos tramos.

