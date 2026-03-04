La temporada de Ibiza, pendiente de la guerra en el Golfo Pérsico

"Debido a la actual situación, los vuelos con destino o desde Medio Oriente están sido cancelados o ajustados". Es la alerta que aparece nada más abrir la app de KLM. Iberia, con rutas con esa región, y otras líneas aéreas también están activando planes de contingencia mientras miles de pasajeros han quedado atrapados tanto en los países del Golfo Pérsico como en otros que, para conectar con Occidente desde países asiáticos como Tailandia, cruzaban esa zona, ahora convertida en un infernal campo de batalla. Los misiles y drones iraníes han impactado en hoteles, aeropuertos e infraestructuras energéticas críticas de sus vecinos de la otra orilla del Golfo, como Omán, Catar, Emiratos y Arabia Saudí, Bahrein y Kuwait, además de alcanzar hasta una base británica en Chipre, lo que ha propiciado que Grecia envíe a la isla fuerzas navales y aéreas. Vamos, que hay una parte del mundo donde lo menos indicado en este momento, y probablemente durante mucho mucho tiempo, es ir de vacaciones o pasar por esa área para visitar, por ejemplo, el Lejano Oriente. Ni en avión (hay aeropuertos cerrados a cal y canto, lo cual ha interrumpido el tráfico aéreo en la zona y atrapado a miles de turistas) ni en crucero (a ver quién se atreve a pasar por el estrecho de Ormuz).

La presidenta balear durante su visita al estand de Eivissa. | J.M.L.R.

Y todo eso está ocurriendo justo cuando se inaugura la feria turística de Berlín, la ITB, donde los países de Oriente Medio apuestan fuerte (se gastan millonadas en sus lujosos estands, que están justo encima de los de Ibiza) para impulsar su industria turística, y otros, como Egipto, Turquía o Jordania, se la juegan a todo o nada, pues buena parte de su PIB depende de la llegada de turistas. Y en las circunstancias actuales hay que ser muy atrevido para visitar cualquiera de esos países, pues aparte de que te pueda caer un misil en la cabeza, cualquier conflicto que, como este, tenga una vertiente de fanatismo religioso acaba convirtiéndose en una amenaza para la integridad de los turistas occidentales, como ya ocurrió en otras ocasiones en las últimas tres décadas, lo que arruinó a varios destinos (como Túnez o Egipto) que se vieron afectados por graves atentados terroristas.

Marga Prohens junto a Artal Mayans en el puesto de Formentera en el estand de Balears. | J.M.L.R.

Así que empieza la ITB con la espada de Damocles pendiendo una vez más sobre competidores natos de Ibiza. Muchos turistas se lo pensarán dos veces antes de visitarlos y muchos operadores turísticos posiblemente acaben desviando clientes e inversiones a lugares más seguros, como las Pitiüses, que volverán a sacar partido de la inestabilidad ajena. Posiblemente, no se aprovechará a través de un incremento del número de turistas, pues las propias administraciones pitiusas ya han decidido acotar con diversas medidas la llegada masiva de viajeros, pero no hay que descartar que, pese a que en principio no estaba en los planes, acaben subiendo sus tarifas: ¿Quieres seguridad en tus vacaciones? Pues lo pagas.

Vicent Marí, presidente del Consell de Eivissa, cree que la guerra en el Golfo Pérsico "está cambiando la situación turística" y que si se alarga provocará "que una parte importante de turistas que viajaban a países como Turquía, Egipto o los de la parte más oriental del Mediterráneo decida no ir a esas zonas y optar por destinos más próximos y más seguros. Y aquí sin duda, España y concretamente Ibiza se verán afectadas en ese sentido".

Monitorización de la guerra

Como consecuencia, "habrá un incremento, sin duda, de reservas en hoteles y de reservas en vuelos". Para estar al tanto ya ha "ordenado" al Sistema de Inteligencia Turística (SITe) que "monitorice las reservas de vuelos y de hoteles y el precio de la oferta", para así conocer de antemano "cómo va a ser la temporada": "Espero que en unas semanas ya podamos ver cuál es la tendencia si el conflicto sigue vigente. Nos tenemos que anticipar ya que ahora disponemos de elementos de análisis y de estudio para monitorizar cuál va a ser la evolución de de las reservas".

Recuerda Marí que del "entorno de estabilización de precios" en el que Eivissa se hallaba, se pasará, si se mantiene el conflicto y crece la demanda en busca de destinos seguros, a otro en el que es posible que se disparen: "Hay que ir con cautela porque la guerra, evidentemente, puede ser algo coyuntural y al destino le puede provocar un efecto rechazo de cara al futuro, con lo cual tenemos que ser cautelosos. Estoy convencido de que el sector, que es muy responsable, no va a subirlos si la guerra se alarga". El año 2025 fue "de estabilización respecto a 2024 y 2023, con lo cual ahora se estaba en la senda correcta, en la de contención. Pero que haya un conflicto puede suponer que nos llegue una parte de turismo prestado. Y evidentemente eso generará una mayor presión", explica.

Para Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo, también presente en la feria berlinesa, de momento "las previsiones son muy parecidas a las del año pasado, sin grandes cambios generales". Otra cosa es lo que puede ocurrir si el conflicto en Oriente Medio se enquista: "Aún no lo sabemos. No hemos hablado con ninguno de los turoperadores, a ver qué dicen. Pero hay quien asegura que destinos como Dubai, donde van clientes de alto standing, podrían venir a Eivissa. Pero realmente, para que se note en el nivel de reservas, tendría que afectar donde hay muchas camas, como en Turquía y Grecia. Todavía no he escuchado ningún rumor de que haya cancelaciones masivas en esos destinos y que se vayan a derivar turistas a otros".

En cuanto a los precios, no cree que varíen mucho, y si hay un incremento de clientes, la consecuencia será que "no habrá ofertas en los valles de demanda. Eso va a depender de lo que suceda en las próximas semanas".

Por su parte, David Muñoz, director de Marketing de Vibra Hotels, apunta que la guerra podría afectar a Egipto, que "está superfuerte" este año: "Si hay problemas por allí, nos derivarán turistas. Pero hay que esperar y ver qué pasa".

"Fidelizar" el turismo prestado

Christian Weitzel, director Comercial de la cadena Azuline, comparte con Muñoz que "Egipto y Turquía tienen un gran gran auge" de ventas esta temporada: "Veremos qué ocurre con lo que está pasando ahora, a ver si nos afecta". De ese posible turismo prestado, habitual cada vez que hay un conflicto en Oriente Medio, Weitzel confía en que no provoque un alza de los precios: "No deberían subir, pero hay que hacerlo bien y no coger solamente ese turismo como prestado, sino fidelizarlo para años futuros". También señala que hay que esperar acontecimientos, no precipitarse: "Cuando hubo los últimos atentados en Egipto, tardaron uno o dos meses en recuperar los turistas. Se recuperan rápido hoy en día".

Juan Carlos Miralles, director comercial de THB Hotels, avisa de que la guerra "no está beneficiando para nada a Egipto. Es que está muy cerca". "Estamos -comenta en el estand de Eivissa en la ITB- en un momento muy delicado y no sabemos cuánto va a durar la guerra, si dos semanas, un año, meses. Si dura poco, no creo que haya cambios. Si dura mucho, va a ser un problema mundial serio. Sobre todo, los costes del petróleo se van a encarecer de una manera exagerada. Y a Eivissa tienes que venir en avión, con lo cual los precios de los aviones se van a encarecer mucho".

De Dubai a Ibiza

Eso sí, cree que la isla podría captar un mercado muy concreto, "el que visita Dubai, Doha, Qatar...". Se trata de un mercado "con un perfil muy de Eivissa. Es un cliente con un poder adquisitivo muy alto. Puede favorecer a la isla perfectamente. Si este problema sigue cuatro, cinco o seis meses, sería un desastre para Oriente Medio, pero a Eivissa, un lugar seguro, le podría favorecer". Y a sus hoteles, también: "Nosotros tenemos un 85% de venta online. Con ese porcentaje, jugamos todo el tiempo con el precio (mediante el revenue managment), dependiendo del mercado. Si hay demanda de un poder adquisitivo alto, nosotros vamos a seguir incrementando el precio. Esto al final es un negocio, no nos vamos a engañar. Si podemos superar los precios que teníamos el año pasado o incluso los que tenemos presupuestados para el 26, pues fantástico".n

Más ‘slots’ que en 2025

Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo, confirma que "los ‘slots’ (reservas de vuelos) del aeropuerto están sensiblemente por encima de los de 2025. Pero eso no quiere decir que luego se vayan a cumplir, porque tienen plazos de cancelación. Pueden acabar por debajo si las ventas van mal. Y eso ya ha pasado algún año", avisa.