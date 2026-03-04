Tasa turística: Berlín, el triple que en Ibiza

Toda vía hay hoteleros que ponen cara de cabreo cuando se les menciona la tasa turística que pagan sus clientes, que según la categoría oscila entre algo más de un euro y algo más de cuatro. En Berlín, en vez de cara de vinagre les daría un pasmo, pues cada persona abona un 7,5% de la tarifa que pague. Por ejemplo, por una noche al precio de 150 euros tiene que pagar 11,25 euros. Por una de 160 euros, 12 euros. Si ese porcentaje se aplicara en Eivissa, donde la media se sitúa en los 250 euros, como media se cobraría en torno a 19 euros.