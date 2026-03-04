OFERTA MARZO
Tasa turística: Berlín, el triple que en Ibiza
Toda vía hay hoteleros que ponen cara de cabreo cuando se les menciona la tasa turística que pagan sus clientes, que según la categoría oscila entre algo más de un euro y algo más de cuatro. En Berlín, en vez de cara de vinagre les daría un pasmo, pues cada persona abona un 7,5% de la tarifa que pague. Por ejemplo, por una noche al precio de 150 euros tiene que pagar 11,25 euros. Por una de 160 euros, 12 euros. Si ese porcentaje se aplicara en Eivissa, donde la media se sitúa en los 250 euros, como media se cobraría en torno a 19 euros.
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026