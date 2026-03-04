Meteorología
Ni sol ni playa: Ibiza será más fría que Reino Unido este día de la semana
Reino Unido contará con temperaturas que superarán los 18 grados esta semana
El Met Office, la Oficina Meteorológica británica, ha avanzado que esta semana el Reino Unido podría registrar el día más caluroso del año hasta ahora, con temperaturas que alcanzarían los 18 grados y que situarían al país por encima de destinos turísticos como Ibiza.
Según recoge el diario británico The Mirror, los modelos meteorológicos apuntan a un notable ascenso térmico entre el martes y el jueves, con valores muy por encima de la media habitual para esta época del año.
Hasta 18 grados el jueves
La previsión en Reino Unido indica que el jueves podrían alcanzar los 18°C, especialmente en el sureste de Inglaterra. Mientras tanto, en Ibiza se esperan máximas de apenas 14°C ese mismo jueves, lo que situaría al Reino Unido por encima de la isla en plena antesala de la primavera.
Más sol y temperaturas superiores a la media
Los mapas de anomalías térmicas muestran amplias zonas de Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia teñidas de rojo intenso, señal de temperaturas superiores a lo habitual. Mientras tanto, el tiempo se complica de cara a los próximos días en Ibiza y Formentera con la llegada de la borrasca 'Regina'. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un aumento claro de la inestabilidad desde la noche del miércoles, con tormentas y chubascos que ganarán protagonismo a partir del jueves y podrían alargarse, con altibajos, hasta el fin de semana.
Según el organismo, el miércoles será una jornada de cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvia durante la mañana y el mediodía, aunque sube a última hora, situándose en torno al 40%. El jueves, la probabilidad de precipitaciones se sitúa muy alta durante buena parte de la jornada (alrededor del 80-85%), con ambiente tormentoso.
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026