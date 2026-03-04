Ni sol ni playa: Ibiza será más fría que Reino Unido este día de la semana

El Met Office, la Oficina Meteorológica británica, ha avanzado que esta semana el Reino Unido podría registrar el día más caluroso del año hasta ahora, con temperaturas que alcanzarían los 18 grados y que situarían al país por encima de destinos turísticos como Ibiza.

Según recoge el diario británico The Mirror, los modelos meteorológicos apuntan a un notable ascenso térmico entre el martes y el jueves, con valores muy por encima de la media habitual para esta época del año.

Hasta 18 grados el jueves

La previsión en Reino Unido indica que el jueves podrían alcanzar los 18°C, especialmente en el sureste de Inglaterra. Mientras tanto, en Ibiza se esperan máximas de apenas 14°C ese mismo jueves, lo que situaría al Reino Unido por encima de la isla en plena antesala de la primavera.

Más sol y temperaturas superiores a la media

Los mapas de anomalías térmicas muestran amplias zonas de Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia teñidas de rojo intenso, señal de temperaturas superiores a lo habitual. Mientras tanto, el tiempo se complica de cara a los próximos días en Ibiza y Formentera con la llegada de la borrasca 'Regina'. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un aumento claro de la inestabilidad desde la noche del miércoles, con tormentas y chubascos que ganarán protagonismo a partir del jueves y podrían alargarse, con altibajos, hasta el fin de semana.

Según el organismo, el miércoles será una jornada de cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvia durante la mañana y el mediodía, aunque sube a última hora, situándose en torno al 40%. El jueves, la probabilidad de precipitaciones se sitúa muy alta durante buena parte de la jornada (alrededor del 80-85%), con ambiente tormentoso.