Ibiza celebra el arte femenino con 'Trenta-una artistes a Eivissa', una exposición con obras de 31 artistas

Sa Nostra Sala acoge desde este jueves la exposición 'Trenta-una artistes a Eivissa', que permanecerá abierta hasta el 28 de marzo. La muestra reúne el trabajo de treinta y una creadoras vinculadas con la isla y se incluye en el programa de actividades programado de la conselleria de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell de Ibiza con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo.

La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, destaca que la exposición continúa la iniciativa del año pasado, '30 artistes a Eivissa', que "obtuvo gran acogida por parte del público y la crítica". Ante este éxito, la organización ha decidido ampliar la propuesta a 31 artistas, en correspondencia con los días de marzo, con el objetivo de "visibilizar el talento y la creatividad femenina en la isla".

Diversidad de lenguajes y disciplinas

La muestra incluye artistas nacidas en Ibiza o que residen y desarrollan su actividad creativa en la isla. El comisario de la exposición, Joan Albert Ribas, explica que la selección de obras refleja diversidad de lenguajes y disciplinas. Además de pintura, esta edición incorpora escultura, cerámica y arte textil, ampliando el abanico de expresiones artísticas presentes. Ribas señala que la imagen gráfica de la exposición se elaboró a partir de detalles de una obra textil de Barbara Velli, pieza que "simboliza la fuerza y diversidad creativa de las participantes".

Ramon subraya por su parte que la exposición, "reconoce la vitalidad del arte femenino en Ibiza, presente en estilos, generaciones y trayectorias variadas". Según Ribas, la selección de artistas resultó "especialmente compleja debido a la gran cantidad de creadoras vinculadas con la isla". La organización adelanta que algunas podrán formar parte de futuras ediciones, "lo que evidencia el buen momento del arte hecho por mujeres de la isla".

La inauguración tendrá lugar este jueves a las 18 horas en Sa Nostra Sala, ubicada en la calle Aragón. La exposición permanecerá abierta de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17.30 a 20.30 horas y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas.