Ya hay veredicto: estas son la mejor tortilla de patata y la mejor hamburguesa de Ibiza

El restaurante Bon Lloc ha ganado el II Concurso a la Mejor tortilla de patata roja ibicenca creativa. El restaurante The Standard, por su parte, ha conseguido el primer puesto del I Concurso a la Mejor hamburguesa en el marco de Horeca 2026. La organización del certamen ha dado a conocer el resultado tras la celebración de ambas competiciones en el escenario principal de la feria.

Según la organización, chefs y profesionales del sector han mostrado su creatividad y su técnica ante el público que ha asistido a las pruebas, que forman parte de la programación oficial del evento.

En el concurso por conseguir el premio a la mejor tortilla de patatas han participado nueve restaurantes. Cada equipo ha contado con 15 minutos para elaborar su propuesta con la patata roja ibicenca como ingrediente protagonista. La organización ha detallado que un jurado compuesto por diez profesionales del sector y críticos gastronómicos ha evaluado las elaboraciones.

Concurso de tortilla de patata roja ibicenca en Horeca. / Horeca

Tras la cata y la deliberación, el jurado ha otorgado el primer premio a la propuesta de Bon Lloc, liderada por el chef José Luis Sierra. La organización ha informado de que el restaurante ha recibido un cheque de 500 euros como reconocimiento.

Por su parte, el concurso a la mejor hamburguesa, patrocinado por The Suite Burger, Ibifood Alimentación Gourmet y Hamburguesas Eizaguirre, ha reunido a ocho restaurantes. Los participantes también han dispuesto de 15 minutos para preparar sus hamburguesas ante el jurado y el público profesional.

Concurso a la mejor hamburguesa en Horeca. / Horeca

La organización ha señalado que el jurado ha distinguido la hamburguesa elaborada por los chefs de Jara at The Standard, Juan Daniel Ruiz y Didac Ortega, quienes han obtenido un premio de 500 euros.

Ambos concursos forman parte de la programación del Escenario Horeca, uno de los espacios centrales de la feria. La organización ha subrayado que durante los tres días del evento se desarrollan más de veinte actividades, entre showcookings, mesas redondas y demostraciones culinarias, con el objetivo de poner en valor el talento gastronómico y la innovación en el sector hostelero de las Pitiusas.