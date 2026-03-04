El PSOE pide recortar el límite de coches en Ibiza y acusa al PP de "consolidar la saturación" en plena temporada alta

El PSOE en el Consell de Ibiza ha presentado alegaciones a la propuesta de regulación de entrada de vehículos para 2026 y 2027. Según ha explicado el grupo socialista, el planteamiento del equipo de gobierno que dirige Vicent Marí consolida la saturación que sufre la red viaria durante la temporada alta.

El consejero socialista Víctor Torres ha señalado que las alegaciones tienen un carácter constructivo y buscan que la regulación cumpla con el objetivo de reducir la presión sobre las carreteras, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Reducir el techo máximo de vehículos

El PSOE pide rebajar el límite de vehículos autorizados. La propuesta del gobierno fija un máximo de 18.918 vehículos diarios para 2026, mientras que el estudio técnico de capacidad viaria sitúa el umbral en 17.668.

Torres ha advertido de que establecer un tope por encima de lo que indican los informes técnicos supone asumir una saturación estructural. A su juicio, solo se podrá hablar de reducción real cuando las cifras queden por debajo de los niveles que el estudio considera compatibles con el buen funcionamiento de la red.

Evaluación antes de prorrogar la medida

El grupo socialista también reclama que la regulación se limite a 2026. El PSOE plantea que, una vez finalice la temporada, se realice una evaluación técnica antes de decidir si se mantiene o modifica en 2027. Según Torres, resulta imprescindible analizar con datos objetivos si el sistema funciona y si el límite fijado responde a la capacidad real de la isla antes de consolidarlo durante dos años.

El PSOE considera que el equipo de gobierno pretende evitar el debate sobre la limitación de vehículos en 2027, año electoral, y critica que el Partido Popular priorice cálculos políticos frente a la necesidad de reducir la saturación viaria.

Ampliar el periodo y revisar excepciones

En sus alegaciones, el PSOE propone ampliar el periodo de aplicación de la medida. La propuesta actual establece la limitación entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Los socialistas plantean que rija del 1 de junio al 30 de septiembre, al considerar que los indicadores de tráfico y ocupación turística muestran una presión elevada más allá de las fechas previstas.

El grupo también cuestiona la exclusión automática de motocicletas y ciclomotores. Recuerda que la ley contempla el control sobre toda clase de vehículos a motor, salvo excepciones justificadas, y propone eliminar esa exclusión o respaldarla con informes técnicos que acrediten un impacto no significativo.

En relación con los vehículos ECO o de cero emisiones, el PSOE defiende su fomento, pero subraya que también ocupan espacio en la red viaria. Por ello plantea una cuota adicional específica de hasta un 10% por encima del techo diario, que incentive la movilidad sostenible sin comprometer la capacidad del sistema.

Endurecer los requisitos de estancia mínima

El grupo socialista también propone elevar de trece a veintiocho días el periodo mínimo de estancia para acogerse a determinadas excepciones. Además, plantea exigir documentación que acredite la vinculación laboral o profesional con la isla.

Torres ha insistido en que la regulación debe resultar eficaz y no quedarse en una medida simbólica. A su juicio, la norma debe servir para mejorar la movilidad, reducir la congestión y avanzar hacia un modelo más sostenible para Ibiza.