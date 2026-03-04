OFERTA MARZO
El álbum
Paisaje después del botellón en Platja d’en Bossa
El paisaje que se encuentran muchos vecinos del paseo de Platja d’en Bossa algunas mañanas es desolador: latas, botellas, bolsas y suciedad de todo tipo esparcidas por las zonas de bancos, que se han convertido en un lugar de encuentro para los botellones. Este lunes fue uno de esos días, como muestra la imagen.
