Llama la atención: las noticias sobre adultos y niños en el hospital tras llegar a Ibiza y Formentera en patera en terribles condiciones

Las noticias cada vez más comunes sobre adultos y niños ingresados en el hospital tras llegar a las islas en patera en terribles condiciones, o lo que es peor, sobre aparición de cadáveres en nuestras costas de migrantes que no pudieron completar la travesía. Es urgente poner una solución a esta ruta del horror entre el norte de África y la costa mediterránea española.

Llama la atención

El imparable ascenso del precio de los alquileres en Ibiza y Formentera, que hace que varios municipios de las islas estén a la cabeza de España en un tema en el que a nadie le gusta ser el líder. Según los últimos datos del Ibavi el alquiler medio que se cobra por una vivienda en Ibiza es de 2.177 euros mensuales. Una cantidad al alcance de muy pocos bolsillos y que además crece casi mes a mes.

El hartazgo de los autónomos, que cada vez alzan más la voz para pedir unas condiciones económicas y fiscales que, según afirmaron los concentrados este lunes en Ibiza, les tienen completamente «asfixiados». Aunque fueron menos que en protestas anteriores, quizás por tratarse de un lunes festivo, las consignas fueron las mismas, contra los «abusos» que afirma sentir este colectivo.