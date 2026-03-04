Temporada en Ibiza: más norteamericanos, llegan los canadienses y se largan los polacos

Para 2026, hoteleros y políticos confían en que sigan llegando más y más norteamericanos, aunque dependerá de cómo evolucione la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Lo que no se espera es que aterricen aviones procedentes de ese país, pese a que ya son muchos los años que el Consell intenta convencer a las aerolíneas de ese país para que vuelen hasta es Codolar. «Hemos mantenido reuniones con todas las compañías aéreas. Todas tienen cierto interés, menos American Airlines, que es la que está operando ya con Mallorca y ya nos dijo desde el primer momento que no», cuenta Juan Miguel Costa, director insular de Turismo.

«Delta es la compañía que está mejor posicionada, la que nos ha abierto más las puertas. Estamos mirando también a ver si vamos a Estados Unidos, si hablamos con gente de esa aerolínea que pueda decidir, pero está más verde de lo que yo quisiera», admite Costa. En ese sentido, explica que existe «un problema» con la compra de aeronaves: «Todas las compañías han adquirido aviones con doscientas y pico plazas y que son además de largo recorrido, de manera que pueden llegar hasta Ibiza. Pero todavía no los han recibido, por lo que no están abriendo nuevas rutas. Y las pocas que abren son las que para ellos son más rentables».

Habrá que esperar (al menos) un año más: «Estamos dentro de ese juego de tira y afloja, de ver qué ofrecemos, de ver qué no, porque también es verdad que al final es como una subasta. No hemos propuesto todavía hacer co-marketing porque pensábamos que igual que están llegando a Mallorca, llegarían a Ibiza». Aun así, admite que «sigue creciendo mucho el turismo norteamericano, pero no por vuelo directo, sino porque está utilizando otras rutas para venir, como Palma, Barcelona, Madrid, Oporto, Londres y París».

Han tanteado que los vuelos partan desde Miami y Nueva York. Esta última ciudad es la que sigue interesando más: «Porque Nueva York concentra el mayor porcentaje de flujo de las personas que viajan a Europa. Miami también podría ser, porque también capta la parte latinoamericana. Pero en cuanto a búsquedas [en internet], tenemos más desde Nueva York que desde Miami».

También intentaron con Canadá, pero se ha adelantado Mallorca: «En fin, es complicado competir contra Mallorca a día de hoy. Pero el equipo de promoción irá a finales de marzo a Montreal y a Toronto para hacer varios workshops allí y posicionarnos en ese país». Porque hay detectadas millones de búsquedas desde Estados Unidos, pero «no existe esa misma inquietud desde Canadá, de momento. Igual hay que provocarla», indica Costa.

En el 'top 5'

El Consell también buscaba un vuelo con Dubai, pero ocurrió lo mismo que con Canadá: «Ahora viene uno a Mallorca. No es que me preocupe en exceso, porque al final acaban llegando a Ibiza».

Para THB Hoteles, los norteamericanos ya están en su «top 5» de nacionalidades: «Empieza a ser significativo el mercado estadounidense. Y ahora, con la guerra, es posible también que lleguen incluso más. A ver si el Consell consigue el vuelo directo con Miami, que sería fantástico». Miami sería el origen favorito para su director comercial, Juan Carlos Miralles: «En Miami, Ibiza es superconocido, por el tema de los dj». «Además -añade-, hay otro mercado que este año va a entrar en Ibiza, el canadiense, por el vuelo directo a Palma desde Montreal. El canadiense, como el norteamericano, conoce mucho más la marca Ibiza que la de Mallorca. Creo que el mercado canadiense este año va a entrar con fuerza, aunque no con la fuerza del estadounidense, porque hay menos frecuencias».

Mercados en pujanza y otros que se pierden. Christian Weitzel, director comercial de Azuline, explica que para esta temporada «el turismo nacional pinta bien», como el británico. Pero lamenta que se «haya perdido el polaco». «Desde Polonia no operan ya con aviones en garantía. Ahora vendrán los dos o tres polacos que pueden encontrar un enlace, pero no comprarán cientos de habitaciones ni cientos de plazas en vuelos directos. Es una lástima porque diversificar viene bien». ¿Y por qué se ha perdido ese mercado? «No le han visto la rentabilidad. Siguen yendo a Mallorca, pero a Ibiza ya no».