Vila presenta un programa con Mónica Galán, teatro y 'escape rooms' para un mes por la igualdad en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado un programa con cerca de quince actividades gratuitas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2026. La agenda incluye conferencias, teatro, exposiciones, deporte, talleres y propuestas culturales durante todo el mes de marzo.

La concejala de Igualdad, Sara Barbado, dio a conocer la programación en el Casal de Igualdad. Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, el objetivo consiste en promover la igualdad real entre mujeres y hombres, dar visibilidad al papel femenino en distintos ámbitos y reforzar el compromiso institucional frente a las desigualdades.

Barbado ha señalado, según el Consistorio, que el 8 de marzo no debe quedarse en una fecha simbólica, sino convertirse en una oportunidad para implicar a toda la sociedad en la construcción de una igualdad efectiva.

Cultura y pensamiento crítico

La programación arrancó con la exposición bibliográfica 'Escritoras', en la Biblioteca Municipal de Can Ventosa, abierta hasta el 13 de marzo y centrada en la aportación de las mujeres a la literatura.

Este 4 de marzo, Can Ventosa acoge la conferencia 'Ahora, Susan Sontag', a cargo de Àngels Escandell y Orsa Rodríguez Branchat, una propuesta que invita a reflexionar sobre el legado intelectual de la escritora estadounidense Susan Sontag.

El sábado 7 de marzo, el Auditorio de Can Ventosa será escenario de la charla 'Comunicación de impacto y liderazgo femenino', impartida por Mónica Galán, centrada en el empoderamiento y el liderazgo.

El lunes 16 de marzo, el mismo espacio acogerá el espectáculo 'Te amo, Lorca', dirigido al público adulto e inspirado en la figura de Federico García Lorca.

Teatro y educación en igualdad

El 5 de marzo, el Casal de Igualdad y el Auditorio de Can Ventosa ofrecerán las obras 'Planeta violeta' y 'Preparadas, listas… ¡YA!', de la compañía El Terral, con funciones dirigidas especialmente a centros educativos.

El 12 y 13 de marzo tendrá lugar el escape room ‘La mujer en la música’, una actividad que combina juego y aprendizaje para destacar la contribución femenina en el ámbito musical. Habrá sesiones para estudiantes en horario de mañana y pases abiertos al público el viernes por la tarde, con inscripción previa. Para el 14 de marzo, el Casal de Igualdad acogerá el taller ‘Autoestima y empoderamiento femenino’, con plazas limitadas.

8M: deporte y actividades en la calle

El 8 de marzo se celebrará la tradicional Cursa de la Dona, organizada por el Ayuntamiento de Ibiza junto al Consell Insular y el Ayuntamiento de Sant Josep. La prueba, con modalidad de carrera y caminata, saldrá a las 11.30 horas desde la plaza de Sant Jordi hasta el parque Reina Sofía. El 50% de la recaudación de las inscripciones se destinará a la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico.

Durante la mañana, el parque de la Paz acogerá talleres de pancartas, pintura de caras, una concentración y una batucada organizadas por la Comisión 8M. El Ayuntamiento de Ibiza instalará además una mesa informativa con la colaboración de Médicos del Mundo, organizará un taller de pintura de pañuelos y mostrará la exposición ‘Mujeres relevantes en la historia de los centros educativos’. La jornada concluirá con la lectura del manifiesto institucional.

Cine, literatura y formación especializada

El 19 de marzo, el Casal de Igualdad acogerá un cinefórum con la proyección de 'La número 1' y un coloquio posterior. Al día siguiente se proyectará el documental 'Veus pròpies. Quan elles parlen', dirigido por Ferran Gassiot, en colaboración con el Consell Insular.

El 26 de marzo tendrá lugar una sesión del Club de Lectura Feminista dedicada al libro 'Ser mujer negra en España', de Desirée Bela-Lobedde, centrada en la reflexión sobre la interseccionalidad.

Ese mismo día y el 30 de marzo se impartirá la formación 'Detección y actuación ante la violencia sexual en espacios públicos y eventos de ocio', dirigida a la Policía Local de Ibiza y al voluntariado de Protección Civil.

La programación concluirá el 27 de marzo con el cuentacuentos coeducativo 'Daniela Pirata', de Susanna Isern, una propuesta infantil que promueve valores de igualdad desde la infancia.

Según el Ayuntamiento de Ibiza, todas las actividades cuentan con entrada libre o inscripción gratuita hasta completar aforo, salvo la carrera solidaria. El Consistorio anima a la ciudadanía a participar en esta agenda que convertirá marzo en un mes de reflexión, cultura y compromiso con la igualdad.