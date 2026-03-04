Si te gusta resolver misterios y quieres ganar 1.000 euros, esta yincana en Ibiza es para ti

Sant Josep calienta motores para sus fiestas con una propuesta que mezcla aventura, trabajo en equipo y estrategia: la yincana 'Sant Josep Express', un juego de pruebas y retos repartidos por todo el municipio para descubrir rincones, cultura y curiosidades.

La actividad se celebrará el domingo 15 de marzo, de 9 a 16 horas, y está pensada para que participen jóvenes y adultos, fomentando además la colaboración intergeneracional. La dinámica es clara: cada equipo se mueve en su propio vehículo y va superando desafíos que desbloquean los siguientes puntos por los que debe pasar.

¿El premio? Un viaje para los cuatro miembros del equipo ganador con un valor máximo de 1.000 euros, con destino a elegir dentro de ese presupuesto. El equipo tendrá 10 días tras el evento para pensárselo y, en cualquier caso, la fecha límite para reclamarlo en la agencia es el 30 de noviembre de 2026.

La yincana Sant Josep Express es este sábado / DI

La inscripción es gratuita y se realiza a través de un formulario disponible en www.santjosep.org. El plazo está abierto desde el pasado martes y se cierra el lunes 9 a las 10 de la mañana. El cupo es reducido: solo podrán participar 12 equipos.

Antes de lanzarse a la carretera, habrá una reunión informativa para resolver dudas y explicar el funcionamiento del juego: será el miércoles 11 de marzo, a las 19.30 horas, en el Ayuntamiento.

Los equipos

Para jugar hace falta cuadrilla: cuatro personas por equipo. Uno será el capitán y portavoz, la única figura autorizada para comunicarse directamente con la organización vía WhatsApp. Además, dos integrantes deberán acreditar el permiso B2 de conducción. También se exige un vehículo por equipo con la documentación en regla (ITV, seguro y permiso de circulación). Si surge un imprevisto, podrá usarse un coche de sustitución, siempre que se avise a la organización y cumpla la normativa.

La participación está abierta a mayores de 18 años y también a menores a partir de 16, con autorización por escrito. Y un detalle práctico: se permiten suplentes antes del día del juego, pero solo si la organización lo aprueba.

Verificación e inicio de la competencia

El día de la competición, la jornada arrancará en el aparcamiento del centro de salud de Sant Josep, donde los cuatro integrantes de cada equipo deberán presentarse con el vehículo entre las 9 y 9.30 horas para el registro y recibir las instrucciones. Después, el equipo se desplazará a pie hasta la zona peatonal junto al Ayuntamiento, desde donde se dará la salida.

Durante el recorrido, los equipos irán encontrando puntos de control con personal de la organización encargado de valorar y puntuar las pruebas, lanzar nuevos retos o dar pistas.

El desenlace será a lo grande: todos los grupos están convocados a la prueba final a las 15.30 horas en la plaza de la iglesia, y deberán acudir los cuatro integrantes para que puntúe. El nombre del equipo ganador se anunciará alrededor de las 16.30 horas en el escenario instalado en la misma plaza.