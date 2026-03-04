El mercado alemán va "muy lento"

Los alemanes no parecen decidirse. Van "lentos", señalan los hoteleros, a la hora de comprar sus vacaciones en Ibiza esta temporada. Las ventas anticipadas de Vibra Hotels están "en línea con el año anterior", señala David Muñoz, su director de Marketing, que espera "otra vez una temporada con venta a corto plazo" que arranque "fuerte a finales de abril y mayo y junio". Será una buena temporada que, en el caso de Mallorca, "va un poquito más lenta en cuestión de ventas, sobre todo por el mercado alemán". En Ibiza no les afecta tanto porque en Platja d’en Bossa y en Sant Antoni no es el turista predominante. Pero si lo fuera...

"Lo que pasa con el alemán es que sigue buscando un turismo familiar que nosotros y algunas cadenas más lo ofrecemos en la Ibiza, pero no hay mucha demanda y la isla ya no es muy reconocida como destino familiar. Y no podemos competir con la oferta hotelera que hay en Turquía, ni en precio", indica Christian Weitzel, director comercial de Azuline. Sus ventas son "más o menos como las del año pasado, destacando los mercados inglés y holandés muy en positivo". El mercado alemán, sin embargo, "está muy frenado, igual que los últimos años".

Noticias relacionadas

En el caso de THB Hoteles, "la venta anticipada está funcionando mejor que otros años, especialmente en el mercado británico. El holandés ha aumentado un 2% y el británico está sobre un 4%". ¿Y el alemán?: "Un 3% por debajo".¿Qué es lo que está pasando con Alemania? "Es un tema económico. El alemán es conservador en ese aspecto. Sus vacaciones son importantes, pero antepone su vida diaria, no como el británico, que aunque tenga problemas económicos no perdonará sus vacaciones y es capaz hasta de endeudarse".