ITB | Primer día
El mercado alemán va "muy lento"
Mercados. ¿Qué pasa con Alemania?
Los alemanes no parecen decidirse. Van "lentos", señalan los hoteleros, a la hora de comprar sus vacaciones en Ibiza esta temporada. Las ventas anticipadas de Vibra Hotels están "en línea con el año anterior", señala David Muñoz, su director de Marketing, que espera "otra vez una temporada con venta a corto plazo" que arranque "fuerte a finales de abril y mayo y junio". Será una buena temporada que, en el caso de Mallorca, "va un poquito más lenta en cuestión de ventas, sobre todo por el mercado alemán". En Ibiza no les afecta tanto porque en Platja d’en Bossa y en Sant Antoni no es el turista predominante. Pero si lo fuera...
"Lo que pasa con el alemán es que sigue buscando un turismo familiar que nosotros y algunas cadenas más lo ofrecemos en la Ibiza, pero no hay mucha demanda y la isla ya no es muy reconocida como destino familiar. Y no podemos competir con la oferta hotelera que hay en Turquía, ni en precio", indica Christian Weitzel, director comercial de Azuline. Sus ventas son "más o menos como las del año pasado, destacando los mercados inglés y holandés muy en positivo". El mercado alemán, sin embargo, "está muy frenado, igual que los últimos años".
En el caso de THB Hoteles, "la venta anticipada está funcionando mejor que otros años, especialmente en el mercado británico. El holandés ha aumentado un 2% y el británico está sobre un 4%". ¿Y el alemán?: "Un 3% por debajo".¿Qué es lo que está pasando con Alemania? "Es un tema económico. El alemán es conservador en ese aspecto. Sus vacaciones son importantes, pero antepone su vida diaria, no como el británico, que aunque tenga problemas económicos no perdonará sus vacaciones y es capaz hasta de endeudarse".
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026