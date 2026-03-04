La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas

La feria medieval de Ibiza vuelve este 2026 los días 7, 8, 9 y 10 de mayo y ocupará el paseo Vara de Rey, todo Dalt Vila y la calle Antoni Palau (de las Farmacias) y adyacentes, según informa el Ayuntamiento. Desde el Consistorio han hecho públicas las bases que regulan los puestos de la feria. Las modalidades de participación de los estands son: "Personas artesanas, debidamente acreditadas, los productos de los cuales concuerden con la temática del mercado medieval que se recrea; vendedores no artesanos de productos que sean adecuados para la feria; personas fabricantes y comerciantes de alimentos, los productos de los cuales, resulten compatibles con el carácter histórico y cultural de la feria. Todos los puestos deben aportarlos las personas autorizadas para gestionarlo, incluyendo estructura, cubierta y elementos decorativos adecuados a la temática medieval", especifica el Ayuntamiento.

Bases reguladoras de las paradas

La cantidad máxima de puestos para personas de la isla que prevé el Ayuntamiento de Ibiza, más allá de los que traerá la empresa adjudicataria, para la feria es de 60. Las dimensiones de estos espacios no pueden superar los 2x2 metros. Los requisitos de los participantes son "personas físicas empadronadas en algún municipio de las islas de Ibiza o Formentera con la antigüedad mínima de un año o personas jurídicas el domicilio de las cuales o centro de actividad figure radicado en algún municipio de las islas Pitiusas, con la misma antigüedad mínima de un año".

El Consistorio informa de que "las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de puestos de venta de productos alimentarios y artesanos de las Islas Pitiusas de la Feria Ibiza Medieval 2026 regulan el procedimiento para la concesión de autorizaciones para la instalación y explotación de paradas". Estas bases, a su vez, "establecen los requisitos que deben cumplir los solicitantes, la documentación a presentar, forma y término de presentación y obligaciones de los adjudicados durante el desarrollo del mercado". Los requisitos incluyen, entre otros, respetar el horario de la feria de "10 a 22 horas", que podrá ampliarse hasta las 23.59, según "la afluencia de la gente". Advierte el Ayuntamiento, asimismo, que realizará inspecciones para asegurar el cumplimiento de las normas y que se pueden dar sanciones, todas ellas tipificadas en las bases.