Internacional
Ibiza irrumpe en el caso Epstein: El pasado de Sarah Ferguson antes de casarse con el príncipe Andrés
La isla de Ibiza, en los años ochenta, fue el escenario de una relación de Sarah Ferguson con el empresario Paddy McNally
Ibiza vuelve a aparecer vinculada a una historia de la realeza británica a raíz de una información publicada por la revista Lecturas. Según recoge la publicación en un artículo firmado por Pilar Eyre, la isla formaría parte del pasado sentimental de Sarah Ferguson antes de casarse con el príncipe Andrés.
De acuerdo con lo publicado por Lecturas, antes de comprometerse con el hijo de la reina Isabel II, Ferguson habría mantenido durante varios años una relación con el empresario Paddy McNally, descrito en el artículo como una figura conocida en el ambiente liberal y festivo de la Ibiza en los años ochenta. La revista señala que esa relación habría durado alrededor de cuatro años, cuando Ferguson era todavía una joven integrante de la altasociedad británica.
El texto sitúa ese episodio en el contexto previo a su entrada en la familia real británica. En 1986, Sarah Ferguson se casó con el príncipe Andrés en la abadía de Westminster, un enlace que la convirtió en duquesa de York y la situó en el centro de la atención mediática internacional.
La relación con Ibiza
La revista Lecturas menciona Ibiza como parte del entorno en el que se movía McNally, subrayando la reputación de la isla en aquella época como punto de encuentro de personalidades del mundo empresarial, social y cultural. Según la publicación, el empresario formaba parte de ese ambiente vinculado a la isla antes de que Ferguson iniciara su relación con el príncipe Andrés.
El artículo forma parte de un análisis más amplio sobre la figura de la exduquesa de York y su trayectoria dentro y fuera de la familia real británica, en el que Lecturas repasa episodios personales y controversias que han marcado su vida pública en las últimas décadas.
