Mantenimiento de calles
Ibiza activa un plan de blindaje de calles ante la llegada de la borrasca 'Regina'
El Consistorio insiste en la necesidad de no arrojar basura a los imbornales, ya que esta práctica provoca atascos y malos olores en las calles de Vila
El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha un refuerzo especial en la limpieza de imbornales y redes de pluviales ante la llegada de la borrasca ‘Regina’. Según ha informado el propio Consistorio, estas labores se suman a los trabajos habituales que se realizan durante todo el año en la red de saneamiento de la ciudad.
Este miércoles, los operarios han actuado en la calle Bisbe González Abarca, dentro de un plan que busca evitar problemas en caso de lluvias intensas.
El Consistorio ha explicado que el objetivo consiste en retirar la suciedad, hojas y papeles que se acumulan en los imbornales y que dificultan la recogida del agua cuando llueve. Estos residuos pueden provocar inundaciones en la vía pública si no se eliminan a tiempo.
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental y Limpieza Jordi Grivé, ha señalado que la prevención resulta fundamental para mantener operativas las redes de saneamiento y reducir el riesgo de inundaciones. También ha pedido prudencia y responsabilidad a los vecinos ante la previsión de lluvias asociadas a la borrasca 'Regina'.
El Consistorio ha destinado una brigada a jornada completa para estas tareas. El equipo cuenta con un camión de saneamiento que limpia tanto las rejillas como los ramales de los imbornales mediante succión y agua a presión.
Por último, el Ayuntamiento de Ibiza recuerda que el buen estado de estas infraestructuras depende en gran medida del uso responsable por parte de la ciudadanía. El Consistorio insiste en la importancia de no arrojar basura, papeles ni residuos a los imbornales, ya que estos comportamientos causan atascos y malos olores en las calles, y anima a la población a colaborar en la protección del entorno urbano.
