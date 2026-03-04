Jamón de cebo, quesos franceses y 'flaó': el paraíso 'foodie' de Ibiza abre sus puertas

Horeca Ibiza abre sus puertas "para hacer negocios, pero también para darnos abrazos", explica Koldo Royo, presidente y fundador de la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares (Ascaib), en la inauguración de la feria de referencia para la hostelería en Ibiza. "Hoy en día con los avances digitales hacemos muchos de los pedidos online. Esta feria sirve para, además de trabajar, ponernos cara unos a otros y estrecharnos la mano", añade. Son las nueve y media de la mañana cuando Horeca Ibiza abre sus puertas y todavía muchos de los expositores están terminando de preparar sus estands y sus degustaciones de productos, en el caso de los puestos gastronómicos. En total, son más de 120 los empresarios y entidades que participan en esta edición, con hasta 500 marcas presentes.

Todas las imágenes del primer día de la feria de Horeca de Ibiza /

"Vivimos en un sector muy dinámico, en constante innovación, y ferias como esta nos permiten anticiparnos al futuro del sector", explica el director de Horeca Baleares, José Luis Córcoles, quien recalca que "cuando el sector horeca [hostelería, restauración y cátering] avanza también lo hace la economía de nuestras islas". María Fajarnés, consellera de Promoción Económica del Consell, califica la cita de "imprescindible" para el sector de la hostelería y restauración en Ibiza y "un punto clave de intercambio de ideas". Por su parte, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero quiere destacar la promoción gastronómica de Ibiza en la feria de turismo de Berlín que se celebra esta semana. "Estamos hablando de nuestra cultura, nuestro ocio y nuestras playas, pero también hablamos mucho de nuestra restauración y gastronomía y gracias a eso se empieza a hablar de Ibiza como uno de los mejores sitios del mundo para comer", declara.

Inauguración de Ibiza Horeca 2026 / Vicent Marí

Concluido el acto institucional y ya con la cinta inaugural de Horeca Ibiza cortada, las autoridades políticas presentes se pasean por los estands repartidos en los 5.000 metros cuadrados del Recinto Ferial en los que se extiende la feria. A primera hora de la mañana del miércoles, las autoridades son, con diferencia, el grupo más numeroso presente en la feria, que todavía respira un ambiente tranquilo y espera un mayor aluvión de gente en la jornada del jueves. A pesar de ello, en el puesto de jamón Los andaluces están satisfechos con la cantidad de visitantes que, hasta el momento, llenan sus mesas degustando su producto. "Acudimos cada año a Horeca Ibiza", explica David, uno de sus dependientes, quien muestra los tres tipos de jamón que ofrecen para catar. "El más demandado y consumido normalmente es el de cebo ibérico por su relación de calidad y precio. Al final, es un tipo de cerdo de cría en granja, que es más fácil y barato de producir", cuenta David.

Del 'flaó' al 'Brin d'amour' francés

También son veteranos en este tipo de feria en Forn Can Bufí. "Lo que buscamos en Horeca es sobre todo el contacto con la gente de Ibiza", explica Carlos, quien añade: "Queremos que vean nuestros productos y que conecten con el postre tradicional de Ibiza como es el flaó". "Hoy en día en repostería está casi todo inventado y cuando la gente prueba productos como el flaó, que además tiene tanta historia, alucina", declara el dependiente del obrador.

Quienes sí exponen por primera vez son Canele y su pareja Nicola, dos franceses afincados en Ibiza desde hace poco más de un año que llegan a Horeca Ibiza con su puesto de quesos: 'Can Canola'. "Importamos quesos de diferentes regiones de Francia, como este de aquí, 'Brin d'amour', procedente de Córcega", explica Canele, quien cuenta que crearon la empresa recientemente y llegan a Horeca con ganas de darse a conocer. "También tenemos mantequilla de Francia, con sabores como pimienta, un poco de chilli y algas", añade. Canele explica que la mayoría de estos quesos están elaborados con leche cruda, lo que "les da un sabor especial".

Alfonso, responsable de Eurofood, también se dedica a la importación de productos extranjeros, aunque en este caso procedentes de Inglaterra y Holanda. En su estand ofrece degustaciones de patatas fritas, salchichas y alubias y se observan produtos típicos de un desayuno inglés. Es la primera vez que acuden a una feria de este tipo y lo hacen con la intención hacer negocios con clientes del sector hotelero y de la restauración. "De momento lo vemos un poco tranquilo, pero nos han comentado que por la tarde suele estar más animado", cuenta Alfonso.

Zona de expositores en la feria Horeca Ibiza / Vicent Marí

Drones y hamburguesas de color

En la entrada del recinto, un gran puesto de repostería y panaderías de una de las empresas distribuidoras presentes en la feria hace las delicias de los visitantes. En este, el obrador Barna Buns ocupa un pequeño espacio con sus vistosos brioches de colores. Miquel, su responsable, cuenta que llegan de Barcelona con el fin de introducirse en el mercado isleño. "Los más demandados siempre en los restaurantes son los normales, que son brioches de mantequilla de toda la vida sin colorante, o como mucho alguno con un toque más rojizo o marrón, aunque algunos a veces piden algunos de los coloridos para ediciones especiales de hamburguesas y, sobre todo, para concursos", afirma Miquel.

Además de productos gastronómicos, Horeca Ibiza acoge expositores de servicios para el sector, como pueden ser programas informáticos de gestión hotelera, merchandising o uniformes. Abel Sempere atiende en su estand uno de estos servicios que tiene a los hoteles y al turista como principales clientes, con la presentación de su 'Ibiza Dron Experience'. "Es un proyecto nuevo que estrenamos mi compañero y yo este año en Ibiza. Es un servicio que queremos ofrecer a los hoteles para que, a su vez, estos ofrezcan una nueva experiencia a los turistas", explica Abel, quien cuenta: "Mediante el dron les sacamos fotos aéreas y vídeos tanto en su hotel como en diferentes puntos emblemáticos de la isla, de manera que se lleven un recuerdo diferente". "El dron en concreto que usaríamos en este proyecto tiene muy buena calidad de imagen", destaca Abel.

En la Escuela de Hostelería de Ibiza (EHIB), trabajan nerviosos algunos de sus alumnos. Además de formar parte del área de exposición de la feria, inauguran los showcookings de la jornada en el escenario de Horeca Ibiza. A las 11 horas, cuando está previsto el inicio de la sesión, todavía es poca la afluencia de público en el recinto, por lo que piden refuerzos a algunos compañeros para que asistan a la demostración culinaria. "Vamos a rendir un homenaje a un alimento humilde como es la zanahoria, haciendo una demi-glace en la que aprovecharemos hasta sus pieles", anuncian. Mientras, quienes se han quedado en el puesto de la Escuela de Hostelería atendiendo, terminan de hornear cruasanes, magdalenas y preparan canapés variados.