Congreso
Giovanni Martinotti alerta sobre el impacto psiquiátrico de las drogas en un congreso en Ibiza: "Sustancias de alta potencia y efecto disociativo"
El psiquiatra, reconocido como una eminencia en su campo, no pudo asistir al Foro nacional de emergencias porque no pudo volar desde Australia debido al conflicto en Oriente Medio
La conferencia inaugural del VII Foro nacional de emergencias y problemáticas sociales dentro del programa formativo 'Day & Night Drugs 360º: Una perspectiva integral en drogas' la imparte el psiquiatra Giovanni Martinotti, que tenía que estar presente en Santa Eulària este martes, pero se encontraba en Sydney para otra conferencia la semana pasada y, a causa de la escalada del conflicto en Oriente Medio, no ha podido llegar a Ibiza. Deja grabada su ponencia, 'Una Visión, un Legado (Andrés García)', que presenta Iván Castro, director de la formación, y que se emite para los asistentes del foro.
Castro explica que Martinotti es "una eminencia en su campo", con "más de 300 publicaciones científicas y varios premios nacionales e internacionales", fue considerado por la Universidad de Stanford en 2023 uno del "2% de los mejores científicos del mundo en su campo de investigación". El psiquiatra italiano había acudido a todas las citas con el foro ibicenco hasta la fecha.
La ponencia de Martinotti
"Ahora las drogas tienen un impacto psiquiátrico más fuerte", inicia Martinotti su ponencia: "Tenemos sustancias de alta potencia y un efecto disociativo con un deterioro del control de los impulsos como síntoma característico, riesgo de agresión y violencia". El psiquiatra considera que en la actualidad "hay muchas sustancias, con diferentes psicopatologías y diferentes sistemas de neurotransmisión", explica señalando diversos estudios que le avalan.
"También es muy importante tener en cuenta el tipo de sustancia específico. Andrés siempre decía que esta diferenciación es muy importante. Cuando tenemos a un paciente, la primera cosa que debemos saber es dónde se va a colocar al paciente con la tipología de sustancia utilizada. Muchos pacientes abusan de múltiples sustancias, pero siempre tenemos una principal", continúa el médico. Habla de múltiples nuevas drogas, con potencias variables, efectos diversos y "marketing engañoso". Advierte, a su vez, que la "pureza" de las drogas en la actualidad va "en aumento".
Asevera sobre la necesidad de seguir consensos médicos ante las actuaciones en un entorno cambiante como las drogas. Recomienda a los alumnos, en ese sentido: "'Las directrices de consenso para el manejo farmacológico de la dependencia de sustancias' de la British Association for Psychopharmacology, donde se describen las posibilidades en la utilización de tratamientos farmacológicos en la emergencia y, en el largo plazo, con un sujeto que tiene problemas de sustancia asociados con problemas psicológicos", sostiene el experto.
