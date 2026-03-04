La genista, la planta endémica de Ibiza amenazada por el 'parking' ilegal del mirador de es Vedrà y a la que le cantó Serrat

"Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos / Y amarillo a la genista. / Cerca del mar porque yo / Nací en el Mediterráneo...". Seguro que más de un lector (sobre todo los de cierta edad) cuando este diario publicó el martes por la tarde que el nuevo parking ilegal detectado por Amics de la Terra en las cercanías de s'Era des Mataret (más conocida como el mirador de es Vedrà) se le vinieron a la cabeza estas frases de la canción más popular de Joan Manuel Serrat. El cantautor catalán le canta en 'Mediterráneo' a esta planta tan extendida por las costas del Mare Nostrum que tiene en la isla de Ibiza un endemismo, una versión única.

Ahí, en la zona de Cala d'Hort, crece esta planta única que, según denuncia la entidad ecologista de Ibiza, amenaza el nuevo aparcamiento ilegal que algunos excursionistas han habilitado para dejar los vehículos desde que los propietarios, hartos de la masificación de la zona, especialmente a la hora de la puesta de sol, y de que no se tomaran medidas, cerraron los accesos al mirador y la torre des Savinar.

La genista de Ibiza, en el 'Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España'

La genista, o ginesta, (Genista dorycnifolia) aparece en el 'Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España', donde se ilustra con una foto, precisamente de la planta en flor en es Vedrà y en el que se detalla que la "población conocida" de este endemismo cuenta con "poco más de un centenar de individuos". En concreto, en el momento en que se hizo el estudio se localizaron 121 ejemplares, aunque el 'Atlas...' reconoce que como a la genista le gustan los acantilados de difícil acceso, algunos de éstos podrían albergar algunas plantas más que los expertos no pudieron detectar.

Flores de genista de Ibiza / Joan Costa

Se encuentra únicamente "en la costa noroeste" de la isla de Ibiza. En la isla, según señala este documento, se ha diversificado en dos subespecies: dorycnifolia y grosii, que se distribuyen en hábitats "ligeramente diferenciados".

Objetivo: garantizar la supervivencia de la genista de Ibiza

La genista es un arbusto cuya altura ronda el metro y con unas características flores de un amarillo intenso. La flor tiene diez estambres, cuatro cortos y seis largos. El documento destaca que "no existen medidas de conservación" y aunque en ese momento señalaba que no presentaba "peligros inminentes" alertaba de que sus poblaciones son "escasas, se concentran en un área muy restringida y cuentan con un número de individuos relativamente bajo". "Su localización en áreas boscosas con elevado riesgo de padecer incendios forestales la hace especialmente vulnerable frente a las alteraciones drásticas de su hábitat", indica.

De hecho, lo que propone el 'Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España' para garantizar la supervivencia de este endemismo de la genista es "la conservación ex situ", es decir, recoger muestras de ejemplares y almacenar semillas "en bancos de germoplasma".