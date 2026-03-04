Berta Lozano, enfermera de Ibiza: "A los sanitarios nos enseñan poco, a nivel práctico, de cómo actuar ante intoxicaciones de drogas"

"Muchos de los asistentes vienen con intriga e interés, pero el tema de la vivienda les niega poder quedarse en la isla a trabajar", asegura Berta Lozano Blesa, una de las asistentes a la formación 'Day & Night Drugs 360º: Una perspectiva integral en drogas' del VII Foro nacional de emergencias y problemáticas sociales organizado por Emergency Staff en el Palacio de Congresos de Ibiza. El foro empezó su recorrido en Santa Eulària y ahora cuenta con el apoyo no solo con el Ayuntamiento del municipio, también del Consell de Ibiza, los ayuntamientos de Sant Antoni, Sant Josep e Ibiza, el Institut Balear de la Dona, la Federación Española de Municipios y Provincias y, recientemente, con el Ministerio de Sanidad, además de múltiples empresas colaboradoras entre las que se encuentran discotecas, tiendas y clínicas privadas.

Durante la inauguración de la séptima edición, todos los representantes del foro tienen muy presente al fallecido Andrés García, enfermero del 061 y cofundador de Emergency Staff, recordado por todos por su gran labor en el campo de las urgencias y su enfoque, que impregna los cursos a día de hoy: "Debemos llevar la experiencia y la emoción a la formación en emergencias. La formación conjunta de todos los colectivos profesionales que integran la emergencia se traduce en una mayor satisfacción personal y profesional y un mejor conocimiento del medio que repercute directamente en los usuarios”, cita el equipo docente mostrando su visión, objetivo de la formación que se dará en los siguientes días.

Cómo es el curso

"El curso se ha adaptado a la sociedad, el perfil del alumno para el curso de drogas es de, aproximadamente, mitad enfermeros y mitad técnicos de emergencias", dice Lozano. La joven enfermera ha participado en el congreso varios años y en esta edición impartirá una de las formaciones "más prácticas", además de ayudar en la coordinación del proyecto. Extremeña de nacimiento, pero ibicenca de adopción, mantiene que ha podido ver la evolución del proyecto porque lleva asistiendo desde el 2018.

Plantean las formaciones de tal manera que los alumnos "se queden a trabajar": "A los sanitarios nos enseñan poco, normalmente, a nivel práctico, de cómo actuar ante intoxicaciones. Aquí vemos más detalles al respecto, los nuevos ven cosas que nunca habían visto, cómo trabaja Emergency Staff...", explica la enfermera, que lleva tres años como coordinadora del servicio de sanitario en espacios de ocio. "Muchos de mis compañeros los conocí aquí. Se puede ver la actitud de la gente, el interés que muestran durante la formación. Luego se quedan y son los más comprometidos, siempre están cuando se les necesita", comenta sobre sus compañeros de trabajo que también asisten a la formación.