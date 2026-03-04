Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza

Ocurrió en la zona de sa Pedrera, en Sant Josep

Hasta allí se movilizaron los equipos de emergencia pero no pudieron salvarle

Imagen de archivo de un acantilado en sa Pedrera.

Imagen de archivo de un acantilado en sa Pedrera. / D. I.

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un hombre de nacionalidad suiza, residente en Ibiza y nacido en 1983, ha fallecido este martes tras caer desde un acantilado en el municipio de Sant Josep, según ha informado la Guardia Civil.

La Guardia Civil baraja como opción más probable que la muerte no sea accidental.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep, indica Europa Press, han explicado que el suceso se produjo sobre las 15 horas del martes en la zona de sa Pedrera de Cala d'Hort (popularmente conocida como Atlantis), hasta donde se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios. Pese a la rápida actuación de los equipos de emergencia, estos no lograron salvarle la vida y falleció.

Recursos de ayuda

En España existen servicios de atención ante ideación suicida, como el 024 (Línea 024 del Ministerio de Sanidad), el 112 (emergencias) y el Teléfono de la Esperanza (717 003 717; en Baleares 971 461 112). Si tú o alguien cercano necesita ayuda, pide apoyo cuanto antes.

