Sucesos
Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
Ocurrió en la zona de sa Pedrera, en Sant Josep
Hasta allí se movilizaron los equipos de emergencia pero no pudieron salvarle
Un hombre de nacionalidad suiza, residente en Ibiza y nacido en 1983, ha fallecido este martes tras caer desde un acantilado en el municipio de Sant Josep, según ha informado la Guardia Civil.
La Guardia Civil baraja como opción más probable que la muerte no sea accidental.
Desde el Ayuntamiento de Sant Josep, indica Europa Press, han explicado que el suceso se produjo sobre las 15 horas del martes en la zona de sa Pedrera de Cala d'Hort (popularmente conocida como Atlantis), hasta donde se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios. Pese a la rápida actuación de los equipos de emergencia, estos no lograron salvarle la vida y falleció.
Recursos de ayuda
En España existen servicios de atención ante ideación suicida, como el 024 (Línea 024 del Ministerio de Sanidad), el 112 (emergencias) y el Teléfono de la Esperanza (717 003 717; en Baleares 971 461 112). Si tú o alguien cercano necesita ayuda, pide apoyo cuanto antes.
