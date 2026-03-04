Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza

Un hombre de nacionalidad suiza, residente en Ibiza y nacido en 1983, ha fallecido este martes tras caer desde un acantilado en el municipio de Sant Josep, según ha informado la Guardia Civil.

La Guardia Civil baraja como opción más probable que la muerte no sea accidental.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep, indica Europa Press, han explicado que el suceso se produjo sobre las 15 horas del martes en la zona de sa Pedrera de Cala d'Hort (popularmente conocida como Atlantis), hasta donde se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios. Pese a la rápida actuación de los equipos de emergencia, estos no lograron salvarle la vida y falleció.