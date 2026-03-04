Ocio nocturno
Empresarios de Sant Antoni reclaman eliminar la Zona de Protección Acústica Especial, a pesar de la ampliación horaria
El secretario de AEON, Juan Pantaleoni, pide que los locales no tengan que repetir cada año la medición de ruido si ya presentaron un certificado válido
La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) ha comunicado su conformidad con que el Ayuntamiento de Sant Antoni haya accedido a ampliar el horario de cierre en el West End durante el invierno. Sin embargo, la organización ha insistido en que lo más importante es eliminar la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE).
Juan Pantaleoni, secretario de AEON, ha agradecido al Ayuntamiento que "haya ampliado el horario entre el 1 de noviembre y el 30 de abril. Esta decisión responde a una petición nuestra, pero seguimos considerando que el West End debería cerrar a la misma hora que otros locales similares del municipio".
La ampliación permitirá abrir hasta dos horas más las noches de viernes y sábado durante el invierno, así como en vísperas de fiestas señaladas. Los negocios deberán demostrar que cumplen con los niveles de ruido permitidos, presentando un certificado de un técnico especializado.
AEON valora que el Ayuntamiento controle el ruido también en invierno, no solo en verano. Pantaleoni señala que sería justo que los locales no tuvieran que repetir cada año la medición si ya presentaron un certificado válido, lo que ahorraría costes.
A pesar del avance, AEON mantiene su demanda principal: eliminar la ZPAE. La asociación asegura que esta norma coloca al West End en desventaja frente a otras zonas de ocio de la isla y provoca que muchos negocios no puedan sobrevivir.
José Colomar Ribas, vicepresidente de AEON, añade que valoran positivamente la obra del artista Okuda en la calle Santa Agnès, pero reclaman mejorar la iluminación de las calles cercanas, ampliar los espacios de arte urbano y reforzar la limpieza del barrio.
La asociación advierte que la ZPAE ha generado grandes pérdidas económicas: más de la mitad de los locales del West End han cerrado y los que siguen abiertos luchan por mantenerse, con pérdida de empleos en la zona.
