El divertido vídeo con el que las voluntarias de Protección Civil de Ibiza celebran su día

Las voluntarias de Protección Civil de Ibiza han celebrado el Día Internacional de la Protección Civil con ritmo, energía y mucho humor. La Agrupación ha compartido en redes sociales un vídeo en el que varias integrantes aparecen bailando al son de 'Fireball', del artista Pitbull, en una publicación de Instagram.

La iniciativa combina el carácter cercano y dinámico del grupo con el reconocimiento a una labor que, recuerdan, es esencial para la seguridad pública. El vídeo coincide con el acto de reconocimiento a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil impulsado por el Ayuntamiento de Ibiza (@ajeivissa). En esta jornada conmemorativa participaron el alcalde Rafael Triguero y Catiana Fuster, concejala de Protecció Civil.

En el acto participó el director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, quien destacó el papel “vocacional e indispensable” que desempeñan los voluntarios en Baleares. Desde el Govern se pone en valor la implicación altruista de quienes forman parte de estos equipos, subrayando que son una pieza fundamental en la prevención y actuación ante emergencias.

Un mensaje para los voluntarios

Además del componente festivo, el vídeo también ha servido para lanzar un mensaje a la ciudadanía. En la publicación, la segunda teniente de alcalde de Ibiza, Catiana Fuster, anima a los vecinos a sumarse como voluntarios a Protección Civil, destacando la importancia de reforzar el equipo y participar activamente en la seguridad y el bienestar del municipio.

Con esta original celebración, las voluntarias han demostrado que compromiso y alegría pueden ir de la mano, reivindicando su labor diaria mientras contagian entusiasmo e invitan a más personas a formar parte de la agrupación.