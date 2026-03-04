Nuevas tecnologías
Cómo usar la IA si eres una pequeña empresa y no morir en el intento: el curso que ofrece el Consell de Ibiza
El curso forma parte de un proyecto europeo y se impartirá en dos jornadas para el sector hotelero y la oferta complementaria
El Consell de Ibiza organiza un curso sobre inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas turísticas y para organizaciones que gestionan destinos en la isla. El objetivo es ayudar al sector a adaptarse a los cambios tecnológicos y mejorar su competitividad, según informó el Consell.
Desde la institución han explicado que la inteligencia artificial "está cambiando rápidamente la forma en que las empresas analizan datos, se comunican con los clientes, crean productos y toman decisiones". En especial en el turismo, ya que cada vez más viajeros utilizan asistentes inteligentes para buscar información, comparar opciones, planificar viajes o recibir recomendaciones personalizadas.
El curso busca dar respuesta a estos nuevos desafíos digitales y ofrecer herramientas prácticas para que empresas y destinos se ajusten a este nuevo escenario tecnológico. El Consell ha informado de que que el programa tiene un "enfoque práctico, adaptado a la realidad de las pymes turísticas". Incluye ejemplos reales del sector, ejercicios durante las sesiones y el uso de herramientas de IA disponibles actualmente, para que los participantes puedan aplicar los conocimientos de inmediato.
Entre los temas del curso se encuentran cómo los clientes usan la IA para planificar viajes, la transición del SEO al GEO en posicionamiento digital, análisis de la competencia con IA, identificación de nuevas tendencias y creación de contenidos promocionales con tecnología inteligente.
La formación se impartirá en la sala de plenos del Consell durante dos días: el lunes 9 de marzo, de 17 a 20 horas, para el sector hotelero y de hospitality; el miércoles 10 de marzo, en dos turnos de 9 a 12 horas para personal técnico y de 17 a 20 horas para oferta complementaria. La entrada es gratuita.
Una iniciativa europea
El Consell señala que el curso forma parte de un proyecto de Necstour, una red europea que reúne a más de 45 regiones y organizaciones que trabajan por un turismo sostenible y competitivo. Dentro de esta red, el Tourism of Tomorrow Lab ayuda a los destinos a tomar decisiones basadas en datos, usar nuevas tecnologías y medir el impacto del turismo.
La participación del Consell permite compartir experiencias con otros destinos europeos y desarrollar iniciativas innovadoras en turismo. El Consell ha señalado que esta formación ya se ofrece con éxito en otros lugares, como Lanzarote y Emilia-Romagna, en Italia.
