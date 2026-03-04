Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ibiza en la ITB de BerlínPeleas en centros de menoresFenómenos astronómicos en Ibiza
instagramlinkedin

Nuevas tecnologías

Cómo usar la IA si eres una pequeña empresa y no morir en el intento: el curso que ofrece el Consell de Ibiza

El curso forma parte de un proyecto europeo y se impartirá en dos jornadas para el sector hotelero y la oferta complementaria

Fachada del Consell de Eivissa

Fachada del Consell de Eivissa / DI

Redacción Digital

Ibiza

El Consell de Ibiza organiza un curso sobre inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas turísticas y para organizaciones que gestionan destinos en la isla. El objetivo es ayudar al sector a adaptarse a los cambios tecnológicos y mejorar su competitividad, según informó el Consell.

Desde la institución han explicado que la inteligencia artificial "está cambiando rápidamente la forma en que las empresas analizan datos, se comunican con los clientes, crean productos y toman decisiones". En especial en el turismo, ya que cada vez más viajeros utilizan asistentes inteligentes para buscar información, comparar opciones, planificar viajes o recibir recomendaciones personalizadas.

El curso busca dar respuesta a estos nuevos desafíos digitales y ofrecer herramientas prácticas para que empresas y destinos se ajusten a este nuevo escenario tecnológico. El Consell ha informado de que que el programa tiene un "enfoque práctico, adaptado a la realidad de las pymes turísticas". Incluye ejemplos reales del sector, ejercicios durante las sesiones y el uso de herramientas de IA disponibles actualmente, para que los participantes puedan aplicar los conocimientos de inmediato.

Entre los temas del curso se encuentran cómo los clientes usan la IA para planificar viajes, la transición del SEO al GEO en posicionamiento digital, análisis de la competencia con IA, identificación de nuevas tendencias y creación de contenidos promocionales con tecnología inteligente.

La formación se impartirá en la sala de plenos del Consell durante dos días: el lunes 9 de marzo, de 17 a 20 horas, para el sector hotelero y de hospitality; el miércoles 10 de marzo, en dos turnos de 9 a 12 horas para personal técnico y de 17 a 20 horas para oferta complementaria. La entrada es gratuita.

Una iniciativa europea

El Consell señala que el curso forma parte de un proyecto de Necstour, una red europea que reúne a más de 45 regiones y organizaciones que trabajan por un turismo sostenible y competitivo. Dentro de esta red, el Tourism of Tomorrow Lab ayuda a los destinos a tomar decisiones basadas en datos, usar nuevas tecnologías y medir el impacto del turismo.

Noticias relacionadas y más

La participación del Consell permite compartir experiencias con otros destinos europeos y desarrollar iniciativas innovadoras en turismo. El Consell ha señalado que esta formación ya se ofrece con éxito en otros lugares, como Lanzarote y Emilia-Romagna, en Italia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
  2. La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
  3. Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
  4. Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
  5. Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
  6. Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
  7. Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
  8. Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza

Problemas en comunidades de vecinos, venta de pisos a no residentes y alquiler seguro: las preguntas más repetidas a los administradores de fincas de Ibiza

Problemas en comunidades de vecinos, venta de pisos a no residentes y alquiler seguro: las preguntas más repetidas a los administradores de fincas de Ibiza

Ibiza celebra el arte femenino con 'Trenta-una artistes a Eivissa', una exposición con obras de 31 artistas

Ibiza celebra el arte femenino con 'Trenta-una artistes a Eivissa', una exposición con obras de 31 artistas

Cómo usar la IA si eres una pequeña empresa y no morir en el intento: el curso que ofrece el Consell de Ibiza

Cómo usar la IA si eres una pequeña empresa y no morir en el intento: el curso que ofrece el Consell de Ibiza

‘A flor de piel’: cuatro artistas reivindican la sensibilidad contemporánea en el Centro Cultural de Jesús

Empresarios de Sant Antoni piden que se elimine la limitación de ruido en el West End

Empresarios de Sant Antoni piden que se elimine la limitación de ruido en el West End

Sant Antoni se vende a los alemanes como 'Un lugar para celebrar'

Sant Antoni se vende a los alemanes como 'Un lugar para celebrar'

El PSOE pide recortar el límite de coches en Ibiza y acusa al PP de "consolidar la saturación" en plena temporada alta

El Ayuntamiento de Ibiza pide refuerzos a la Policía Nacional para frenar las peleas en ses Figueretes

El Ayuntamiento de Ibiza pide refuerzos a la Policía Nacional para frenar las peleas en ses Figueretes
Tracking Pixel Contents