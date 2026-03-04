8M en Ibiza: un partido de la UD, la 'Cursa de la dona', conferencias y documentales en el Día de la Mujer del Consell

El Consell de Ibiza ha presentado el programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo. Según ha informado la institución insular, la agenda incluye propuestas deportivas, culturales y educativas durante todo el mes en distintos municipios de la isla.

La consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, ha dado a conocer la programación junto a la directora de la Oficina de la Dona, Lourdes García, y la coordinadora del Centre d’Estudis i Prevenció de les Conductes Addictives (Cepca), Belén Alvite. El Consell ha informado de que estas actividades se organizan en colaboración con los ayuntamientos y varias entidades locales con el objetivo de reforzar la igualdad entre mujeres y hombres y concienciar a la ciudadanía.

Escandell ha señalado que el 8M debe convertirse en una jornada de reflexión y también de participación, con actividades abiertas a toda la población para seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria.

Deporte como acto central

El programa arrancará el domingo 8 de marzo con la segunda edición de la Cursa de la Dona, bajo el lema 'La mejor carrera, la mejor meta'. La prueba cubrirá una distancia de cinco kilómetros y saldrá a las 11.30 horas desde la plaza de Sant Jordi.

El 15 de marzo se celebrará el partido de fútbol 'Partido por la Igualdad', que enfrentará a la UD Ibiza y al Marbella FC en el Estadi Palladium Can Misses a las 18.15 horas. Se trata del partido ya programado previamente para la próxima jornada de liga y que enfrenta a dos equipos masculinos. El Consell ha destacado que el encuentro busca visibilizar el deporte como herramienta para promover la igualdad. Las futbolistas federadas de la isla están invitadas al evento, que incluirá la lectura de un manifiesto.

Cine y reflexión en los municipios

Durante marzo se proyectará el documental producido por el propio Consell de Ibiza, 'Veus pròpies. Quan elles parlen', dirigido por Ferran Gassiot. La pieza audiovisual recoge los testimonios de veinte mujeres de distintos ámbitos profesionales y vitales que comparten su experiencia desde su condición de mujeres.

Las proyecciones tendrán lugar el 12 de marzo en Can Jeroni, en Sant Josep; el 17 de marzo en el Club Nàutic de Sant Antoni; el 19 de marzo en el Teatro España de Santa Eulària; el 20 de marzo en el Casal de Igualdad de Ibiza, y el 24 de marzo en el salón de actos del Ayuntamiento de Sant Joan. Todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo.

Talleres y formación para jóvenes y familias

La insititución también impulsará acciones educativas a lo largo del mes. El servicio insular de sensibilización, prevención y atención en materia de igualdad impartirá talleres sobre 'Nuevas masculinidades' en centros de Secundaria y Bachillerato.

Además, organizará escuelas de familias en igualdad dirigidas a padres y madres de Infantil y Primaria en el colegio Santa Gertrudis y en el municipio de Sant Joan.

Por su parte, Belén Alvite ofrecerá el 10 de marzo a las 19.30 horas una conferencia online titulada 'La importancia de aprender a amar en igualdad', dirigida a estudiantes de la UNED y al público en general, con inscripción gratuita a través de la web de la universidad a distancia.

La consellera Carolina Escandell ha subrayado que estas iniciativas forman parte del trabajo continuo que desarrolla la institución para promover la igualdad y la sensibilización social, especialmente entre jóvenes y familias. Escandell ha invitado a la ciudadanía a participar en las actividades del 8M y ha recordado que la implicación colectiva resulta clave para avanzar hacia una Ibiza más igualitaria.