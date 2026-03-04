Cuándo y en qué cantidad subirá la gasolina en Ibiza por la guerra de Irán: estos son los consejos de los expertos para ahorrar

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya se nota en las gasolineras de Ibiza. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, ha disparado el precio del crudo y el impacto ha empezado a trasladarse al surtidor. "Ya hay subida, desde ayer lunes. Todas las compras que se han hecho de productos para poder suministrar este martes vienen con una carga bastante importante en el precio", explica a Diario de Ibiza Pedro Matutes Mestre, portavoz en Ibiza de la Asociación de Estaciones de Servicio de Balears.

¿Cuánto está subiendo?

"En tema de precios estamos en torno a un 8% de subida que se está aplicando ya", confirma Matutes. Durante el mes de febrero, recuerda, el crudo se había mantenido estable "en torno a los 60 dólares, con pequeñas oscilaciones". El salto se ha producido ahora, "sobre todo provocado por el atasco en el paso de Ormuz. Al estar bloqueados buques que transportan crudo, se ha creado una tensión en los mercados que enseguida se traslada al precio". Algunas gasolineras ya han actualizado precios y otras están agotando existencias compradas antes de la subida, pero el margen durará poco.

Un coche reposta gasolina en una estación de servicio / Juan Carlos Caval

¿Subirá más?

Dependerá de cuánto dure el conflicto. Si la tensión continúa, los precios podrían mantenerse altos durante semanas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que el efecto total podría tardar hasta dos semanas en notarse del todo en los surtidores.

¿Puede faltar gasolina en la isla?

No. El sector descarta problemas de suministro en Ibiza. Hay reservas suficientes y la situación es estable. Tampoco se están viendo colas ni compras masivas.

Cómo gastar menos combustible ahora

Ante la subida, los expertos del sector automovilístico recomiendan medidas sencillas: