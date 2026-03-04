Carburantes
Cuándo y en qué cantidad subirá la gasolina en Ibiza por la guerra de Irán: estos son los consejos de los expertos para ahorrar
El cierre del estrecho de Ormuz, que afecta al 20% del petróleo mundial, ha provocado una subida del 8% en el precio de la gasolina en las estaciones de servicio de Ibiza
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya se nota en las gasolineras de Ibiza. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, ha disparado el precio del crudo y el impacto ha empezado a trasladarse al surtidor. "Ya hay subida, desde ayer lunes. Todas las compras que se han hecho de productos para poder suministrar este martes vienen con una carga bastante importante en el precio", explica a Diario de Ibiza Pedro Matutes Mestre, portavoz en Ibiza de la Asociación de Estaciones de Servicio de Balears.
¿Cuánto está subiendo?
"En tema de precios estamos en torno a un 8% de subida que se está aplicando ya", confirma Matutes. Durante el mes de febrero, recuerda, el crudo se había mantenido estable "en torno a los 60 dólares, con pequeñas oscilaciones". El salto se ha producido ahora, "sobre todo provocado por el atasco en el paso de Ormuz. Al estar bloqueados buques que transportan crudo, se ha creado una tensión en los mercados que enseguida se traslada al precio". Algunas gasolineras ya han actualizado precios y otras están agotando existencias compradas antes de la subida, pero el margen durará poco.
¿Subirá más?
Dependerá de cuánto dure el conflicto. Si la tensión continúa, los precios podrían mantenerse altos durante semanas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que el efecto total podría tardar hasta dos semanas en notarse del todo en los surtidores.
¿Puede faltar gasolina en la isla?
No. El sector descarta problemas de suministro en Ibiza. Hay reservas suficientes y la situación es estable. Tampoco se están viendo colas ni compras masivas.
Cómo gastar menos combustible ahora
Ante la subida, los expertos del sector automovilístico recomiendan medidas sencillas:
- Arrancar sin acelerones y conducir suave hasta que el motor coja temperatura.
- Usar marchas largas y, si el coche lo permite, activar el modo ECO.
- Aprovechar el freno motor (reducir marchas para frenar).
- Revisar filtros y mantenimiento del vehículo.
- Comprobar la presión de los neumáticos, clave para no aumentar el consumo.
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026