El 'boom' inmobiliario aprieta en Ibiza: así se disparan los precios municipio a municipio

El precio de la vivienda de segunda mano en España mantiene su escalada. Según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa, el valor medio se incrementó un 1,8% en su variación mensual y un 19,9% en su variación interanual en febrero, situando el precio en 2.950 euros por metro cuadrado.

Si se toma como referencia una vivienda estándar de 80 metros cuadrados, el precio medio en España alcanza ya los 235.981 euros, frente a los 196.790 euros de hace un año, lo que supone un encarecimiento de 39.191 euros en solo doce meses. Este repunte interanual del 19,9% es el tercero más elevado registrado en los últimos 13 meses.

“La tensión en los precios ya no es un fenómeno exclusivo de los grandes núcleos urbanos, sino que es una tendencia que ha calado en todo el territorio nacional”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. De hecho, las 17 comunidades autónomas registraron incrementos interanuales en febrero y en 12 de ellas las subidas superan los dos dígitos, con casos destacados como Región de Murcia y Asturias, donde el crecimiento rebasa el 23%.

Baleares y Madrid superan los 5.000 euros por metro cuadrado

En el ranking autonómico, Baleares encabeza los precios con 5.317 euros/m², lo que sitúa el coste de una vivienda tipo de 80 m² en 425.378 euros. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 5.297 euros/m² y 423.726 euros para una vivienda media.

Por provincias, en 49 de las 50 analizadas sube el precio interanual. Solo Teruel registra un descenso (-10,9%). Las mayores subidas se producen en Valencia (26,6%), Murcia (24,9%), A Coruña (23,1%), Asturias (23,1%) y Santa Cruz de Tenerife (20,2%). En el extremo opuesto, las provincias más económicas son Ciudad Real (1.052 euros/m²) y Jaén (1.070 euros/m²).

Ibiza y sus municipios, entre los más caros de España

Dentro de Baleares, Ibiza vuelve a destacar por sus elevados precios, especialmente en varios de sus municipios, que se sitúan entre los más caros del país.

El municipio más exclusivo es Santa Eulària, donde el precio alcanza los 8.746 euros por metro cuadrado, lo que eleva el coste de una vivienda de 80 m² hasta los 699.677 euros.

Noticias relacionadas

Le siguen Sant Antoni, con 8.324 euros/m² (665.906 euros para 80 m²); Ibiza, con 7.612 euros/m² (608.956 euros) y Sant Josep de sa Talaia, con 6.899 euros/m² (551.918 euros por una vivienda media).