Alerta de noche por un incendio en el vertedero de Ibiza

Los bomberos tardan dos horas en sofocar las llamas

Los residuos del vertedero de Ca na Putxa en una imagen de archivo.

Los residuos del vertedero de Ca na Putxa en una imagen de archivo. / J.A. Riera

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un incendio de escombros y basura en el vertedero de Ca na Putxa, en Santa Eulària, sorprendió el martes por la noche al Parque Insular de Bomberos de Ibiza. Según información brindada a Diario de Ibiza por efectivos del Parque de Bomberos de Ibiza, las llamas se iniciaron alrededor de las 21 horas, por motivos que no han sido revelados.

Hasta el lugar se movilizaron tres camiones con un total de nueve bomberos que trabajaron durante dos horas para sofocar el fuego.

"La rápida intervención" de los efectivos "fue fundamental para que el fuego no se propagara", según afirmaron las fuentes consultadas por este medio, ya que -agregan- este tipo de incendios "son muy complicados de controlar".

