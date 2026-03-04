Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Ibiza pide refuerzos a la Policía Nacional para frenar las peleas en ses Figueretes

Tras los incidentes del pasado lunes, el Consistorio lamenta las reyertas y recuerda que la Policía Local actúa periódicamente, aunque ha solicitado refuerzos al Cuerpo Nacional de Policía

Pelea multitudinario en ses Figueretes.

Moisés C.

César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza, que preside el popular Rafael Triguero, ha solicitado refuerzos al Cuerpo Nacional de Policía para intentar acabar con las peleas multitudinarias que se repiten con demasiada asiduidad, para hartazgo de los vecinos, en el barrio de ses Figueretes, principalmente entre las calles de Galicia, Formentera y Periodista Francesc Escanelles.

"Lamentamos los incidentes ocurridos el pasado lunes", indica el Consistorio en una nota tras la publicación en Diario de Ibiza del vídeo de la última reyerta, en la que se vieron implicados hasta 17 personas a plena luz del día. "Nos preocupamos y ocupamos del barrio de ses Figueretes y por ello recordamos que es una de las zonas con mayor presencia policial", añaden desde Can Botino. Los vecinos recuerdan que estas peleas tumultuarias se repiten desde hace tiempo y aseguran que varios de los implicados se dedican a vender droga al menudeo y a robar en el barrio, por lo que han perdido, advierten, la sensación de seguridad que tenían hace un tiempo.

En este sentido, aseguran que para el Ayuntamiento es "esencial garantizar la convivencia y por ello la Policía Local actúa de forma periódica", aunque también confirman que" han reclamado refuerzo de la Policía Nacional, cuerpo del que depende la seguridad ciudadana, que también tiene en cuenta las demandadas de la ciudadanía".

