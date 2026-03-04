Sant Antoni se vende a los alemanes como 'Un lugar para celebrar'

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha asistido a la feria turística ITB Berlin, que se celebra del 3 al 5 de marzo en Berlín. Según detalla el Consistorio, el municipio acude a uno de los encuentros profesionales más importantes del sector con el objetivo de afianzar su posición en el mercado alemán e internacional.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal de Turismo, Miguel Tur, han asistido a la feria para impulsar la campaña promocional ‘Sant Antoni. Un lugar para celebrar’. La iniciativa destaca el entorno natural, el patrimonio cultural, la gastronomía local y el calendario de eventos deportivos como ejes para atraer visitantes durante todo el año.

Según el Ayuntamiento, el mercado alemán ocupa un lugar estratégico en la planificación turística y ha recordado que "Alemania es el cuarto país emisor de turistas hacia la isla y uno de los mercados que más crece en Sant Antoni". Serra ha subrayado que "el visitante alemán suele realizar estancias más largas y elegir temporada baja, lo que favorece la desestacionalización".

Apuesta por naturaleza, deporte y mar

El Consistorio ha querido reforzar su imagen como destino cycling friendly, con rutas diseñadas para cicloturistas, además de una amplia red de senderos que recorren la costa y el interior del municipio. Estas propuestas combinan acantilados, calas, zonas montañosas y patrimonio rural.

Miguel Tur ha destacado que el turismo náutico representa otro de los grandes atractivos, ya que permite descubrir la costa desde el mar y disfrutar de aguas cristalinas y paisajes singulares. La oferta se completa con el clima y la gastronomía local, elementos que permiten integrar deporte, naturaleza y descanso en una misma experiencia.

Reuniones con el mercado alemán

Más allá de la presencia en la feria, la agenda institucional incluye quince reuniones con agencias, turoperadores y medios de comunicación alemanes durante los tres días del certamen. El Ayuntamiento ha señalado que estos encuentros buscan presentar de forma directa los atractivos del municipio y fortalecer su proyección en el mercado germano.

Con esta participación en la ITB de Berlín, Sant Antoni refuerza su estrategia de diversificación y su posicionamiento como destino activo, sostenible y atractivo durante todo el año, según destaca el Consistorio.