Alumnos de Ibiza transforman 1.820 garrafas de plástico en una lección sobre el agua: "Somos nosotros quienes contaminamos"

Un total de 1.820 garrafas de plástico recogidas, cerca de 1.400 estudiantes implicados de forma directa e indirecta y una movilización que ha ido mucho más allá del aula. Es el balance de la acción colectiva desarrollada en cinco centros educativos de Ibiza dentro del programa 'El agua en la escuela', impulsado por la ONG Aliança per l’Aigua.

La iniciativa, llevada a cabo entre noviembre de 2025 y mediados de febrero de este año, ha consistido en recolectar garrafas de entre 6 y 10 litros para convertirlas en instalaciones artísticas capaces de explicar, de un vistazo, un concepto tan decisivo como difícil de imaginar: la huella hídrica, es decir, el agua necesaria para fabricar productos cotidianos.

La idea ha sido traducir números abstractos en imágenes contundentes. Así, el alumnado ha representado, por ejemplo, que fabricar un pantalón vaquero puede requerir alrededor de 8.000 litros de agua o que una camisa de algodón ronda los 3.000 litros, además de otras piezas como mochilas y artículos de uso diario. Cada garrafa se convirtió en una unidad de ese consumo invisible, y el resultado final, en un mensaje fácil de entender para familias, profesorado y alumnado.

Un "efecto contagio" que llegó a toda la comunidad educativa

Según la entidad, el compromiso fue especialmente notable en varios centros, donde se llegaron a reunir hasta 800 botellas en muy poco tiempo, reflejando no solo la magnitud del plástico que se consume de forma habitual, sino también la capacidad del alumnado para activar a su entorno.

Las garrafas de plástico se convierten en una lección sobre el agua / Aliança per l'Aigua

En el caso del colegio Nostra Senyora de Jesús, la acción se centró en la contaminación marina: los 250 envases recogidos se colocaron simbólicamente sobre ballenas y otros animales marinos que decoran espacios del centro. La imagen, acompañada de una conclusión directa —"Somos nosotros quienes contaminamos"—, buscaba provocar una reflexión inmediata.

'El agua en la escuela' cuenta con financiación del Fondo de Sostenibilidad del Six Senses Ibiza, lo que, según Aliança per l’Aigua, permite mantener iniciativas ambientales durante el curso y con impacto real. La experiencia, además, se completa con cápsulas audiovisuales en las que el propio alumnado explica qué es la huella hídrica y presenta las instalaciones realizadas.