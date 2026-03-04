Problemas en comunidades de vecinos, venta de pisos a no residentes y alquiler seguro: las preguntas más repetidas a los administradores de fincas de Ibiza

"Hay muchísimos presidentes [de comunidad] que están preocupados sobre si tienen la obligación de serlo, conflictos intensos en la comunidad, represiones...", comenta Antonio Jaume, presidente del colegio de administradores de fincas de Baleares sobre los problemas que les explican los propietarios, vecinos y administradores cuando vienen a las jornadas de puertas abiertas como la celebrada este miércoles, junto al gerente y el secretario del mismo colegio, Carlos Morell y Bernat Seguí. "En los últimos años, el tema de la rehabilitación energética, 'Next generation', se empieza a escuchar mucho", añade.

Además de responder las consultas ciudadanas, "en materia de arrendamientos, el plan de 'Alquiler seguro'" realizan la entrega de diplomas de los colegiados de Ibiza y mantienen una reunión con ellos, para tratar sus "inquietudes profesionales y acercar a los colegiados".

Regulación de fumar en terraza y venta a no residentes

"En tu casa puedes hacer lo que quieras, pero si afecta a terceros, la cosa cambia", explica Jaume: "La comunidad puede regular fumar o no fumar en lugares comunes, hace ya muchos años que está regulado. Si tú fumas en el balcón y dices 'yo no fumo en el vecindario', se coge más con pinzas. La comunidad lo puede regular, decidir si se puede fumar o no, sea en un jardín o una piscina. Es cierto que tiene que ser a partir de un consenso de los vecinos, un acuerdo mayoritario de la comunidad de propietarios".

"El problema es que si no hay consenso no nace una norma, no hay ni una previsión, ni una regulación", continua el presidente del colegio: "Cuando una comunidad establece normas de régimen interno e intenta establecerlas, pero no hay un acuerdo mayoritario, no hay norma que regule, tú podrás fumar y no estará prohibido. Si no hay consenso, no puedo montar un revuelo al respecto, pero no ayuda a la convivencia y, por tanto, siempre hay que intentar conseguir dicho consenso. Sí que las actividades molestas están prohibidas por ley, igual que las insalubres, ilícitas y contrarias a los estatutos", especifica.

Sobre el tema de regular la venta de viviendas a personas no residentes, Antonio Jaume sostiene que "es un tema complicado e Ibiza es un gran ejemplo": "Es muy complicado ver cómo se regularía, hay mercados locales en los que no se venderían viviendas. No es lo mismo el centro de Ibiza o zonas claramente residenciales, donde puede tener mucha afectación la compra extranjera, que en zonas eminentemente turísticas, donde tendrás que vender a una gran mayoría de extranjeros. Mucho mercado de zonas turísticas es de segundas residencias. Es muy difícil que sea efectivo y que no sea perjudicial para los propietarios, incluso, regular esta prohibición", mantiene Jaume.

Actualización de 'Alquiler seguro' en Ibiza

El programa del Govern 'Alquiler seguro' es otro de los temas sobre los que aclaran dudas los administradores de fincas. Seguí explica: "Es un convenio para intentar sacar viviendas, que ahora están vacías, al mercado de alquiler. Es decir, esto no sirve para una vivienda que ya está alquilada y que está dentro del mercado, sino que, dada la descompensación tan grande entre oferta y demanda, y como la demanda no hay manera de bajarla, lo que intentan es subir la oferta. Ahora sale un piso al mercado de alquiler y se lo 'comen' de inmediato. Hay gente que tiene pisos cerrados que no los pone en alquiler por miedo a que no le paguen o que se lo destrocen. Este programa resuelve ese problema, puesto que con quien hacen el contrato los arrendadores es con el Ibavi y el Govern. El Govern, saca la vivienda para alquiler y son los que están en relación con el inquilino, que no tiene que pagar tanto, y los que pagan al arrendador el precio de mercado. El propietario tiene una garantía de cobro segura, si el inquilino deja de pagar, deja de pagar al Ibavi y son los que interpondrán la demanda. Si el inquilino destroza el piso, el Ibavi y el Govern se comprometen a arreglarlo, además".

En este sentido, explica que la vivienda tiene que estar "mínimo cinco meses vacía" y que el arrendatario tiene que llevar "al menos cinco años empadronado en Baleares", aparte de ser "una persona solvente, no es un programa para arrendatarios vulnerables que se podrán acoger a otro tipo de ayudas". Los contratos "los firma el director general de Vivienda o el director del administrador, después se le devuelve al administrador y lo firma el inquilino. El pago al propietario siempre es puntual, el día 1, 2 del mes o, incluso, el 31 del mes anterior", añade Morell.

El secretario del colegio de administradores mantiene que en Ibiza hay un total de tres viviendas bajo este programa, "uno en Sant Josep y dos en Vila" y que en el total de Baleares hay 82. Seguí y Morell justifican los bajos números porque consideran que "es un programa que está costando mucho que llegue al conocimiento de los propietarios. Tenemos previsto hacer charlas con los pueblos de Mallorca e Ibiza para darle más publicidad al programa".