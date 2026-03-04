8M: la Ibiza de los años 70 captada por mujeres y cuentos al revés para celebrar el Día de la Mujer en Sant Joan

El Ayuntamiento de Sant Joanha organizado un programa cultural durante el mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, con propuestas abiertas a la ciudadanía, dirigidas a públicos diversos y orientadas a la reflexión sobre la igualdad y el papel de las mujeres en la cultura y la sociedad.

La programación se inicia el sábado 7 de marzo a las 19 horas con la inauguración de la exposición 'Homenaje a las Pintoras naïf Ibiza - años 70', de Amparo López, en la Casa Parroquial de Sant Joan. La muestra podrá visitarse hasta el 5 de abril, de lunes a sábado de 10 a 13 y los domingos de 10 a 14 horas.

El programa de actividades de Sant Joan por el Día Internacional de la Mujer. / Ayuntamiento de Sant Joan

El jueves 12 de marzo a las 18, la Biblioteca Municipal acogerá la actividad infantil 'Contes a l’inrevés', a cargo de Laura Mandarina, dirigida al público familiar. El programa continuará el 14 de marzo desde las 19 horas en la sala de plenos del Ayuntamiento con el monólogo 'La gracia de las mujeres', interpretado por Encarna de las Heras, seguido de una actuación musical con la colaboración de la Escuela Municipal de Música.

El viernes 20 de marzo a patir de las 18 horas la biblioteca volverá a ser escenario del recital de poesía y música '…En femení', con MON&MARCEL. El ciclo concluirá el 24 de marzo a las 19 con la proyección del documental 'Veus pròpies. Quan elles parlen', dirigido por Ferran Gassiot, en la sala de plenos, con la colaboración de la Oficina de la Dona.

Parte de las actividades están organizadas por el Grup Cultural Labritja con la colaboración del ayuntamiento.