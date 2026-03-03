Recital
Versos, pintura y música en Sant Jordi por el 8M y el Día de la Poesía
El evento ‘Hortipoètiques’, impulsado por la poeta Eva Tur con la biblioteca Vicent Serra i Orvay, se celebrará el 6 de marzo en el CEIP Sant Jordi
El salón de actos del colegio Sant Jordi abrirá las puertas a la literatura y a otras artes este viernes, 6 de marzo, a las 19 horas para celebrar dos efemérides, el Día Internacional de la Mujer , que se conmemora el próximo 8 de marzo, y el Día Mundial de la Poesía, que es el 21 de marzo. La iniciativa, bautizada como ‘Hortipoètiques’, consistirá en un recital en el que habrá poemas, pero también música y pintura. Las organizadoras son la poeta Eva Tur y la biblioteca Vicent Serra i Orvay, en Sant Jordi, que cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Sant Josep.
Durante la velada, gratuita y abierta a todos los públicos, intervendrán la autora de los poemarios ‘Amb cries de paraula’, ‘Kilimanjaro’ y ‘Planeta Tigre’, además de las poetas Jèssica Ferrer Escandell, Belén Liñán, Teresa Navarro y Júlia Roig.
Homenaje a Emily Dickinson
La mujer, la naturaleza y Ibiza serán los principales tópicos de esta jornada. A estas temáticas, se sumará la poesía de una de las grandes escritoras estadounidenses del siglo XIX, Emily Dickinson, considerada una gran poeta de la naturaleza.
Además de la poesía, el arte también tendrá su espacio. Como explica la impulsora de este proyecto que ya va por su tercera edición, la artista Valeria Fieschi ha realizado una pequeña escenografía para el evento y la pintora Romanie Sánchez Smele creará una obra mientras las poetas recitan.
Para despedir la celebración de los días de la Mujer y la Poesía en el CEIP Sant Jordi, la soprano Lucía Herranz y la pianista María José Perete ofrecerán un pequeño concierto que dará un toque todavía más lírico y clásico a ‘Hortipoètiques’.
