Un vecino de Ibiza atrapado en Abu Dabi ya vuela hacia Madrid y apunta contra la Embajada de España en Emiratos: "Parecía que les daba igual"

La pesadilla vivida por un grupo de españoles que volvían a casa desde Tailandia y que quedaron atrapados por la guerra en Oriente parece haber llegado a su fin. El vuelo EY103 de Etihad Airways ha salido a las 14.32 (hora local) desde el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi, con destino al Aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas, en Madrid.

El vuelo EY 103 salió de Abu Dabi con destino a Madrid a las 14.32 horas de este martes / Google Flights

Entre los pasajeros se encuentra Juan Heredia Mora, un vecino de Ibiza que el pasado sábado volvía de disfrutar sus vacaciones en Tailandia y que a causa de un arbitrario cambio de vuelo por parte de la aerolínea Iberojet, quedó varado por el inicio de los bombardeos cuando hacía escala en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Si hubiera salido el día que tenía previsto, hubiera llegado a la isla sin problemas, sin embargo, el retraso del cambio de vuelo efectuado por la compañía implicó que el conflicto y el cierre del espacio aéreo tras los bombardeos en Irán le pillara de pleno. Salió de Bangkok sin que hubieran comenzado y, al aterrizar en Abu Dabi se encontró con el conflicto y atrapado en el aeropuerto, desde donde escuchaban los bombardeos.

"Fue todo muy rápido. Llegó una imagen de un documento con un código QR enviado por la aerolínea a uno de los grupos de Whatsapp de españoles varados", explica Heredia. El documento estaba dirigido al hotel, con instrucciones de que se comunicasen con todos los los huéspedes que tuvieran reservas canceladas con Etihad, y un listado de los vuelos programados para este martes 3 de marzo. Entre los destinos estaba Madrid.

Ante la duda y la desesperación decidió escanear el código, el cual le llevó a un formulario que completó con sus datos. "Nos fuimos a dormir y esta mañana cuando desperté vi que a la 1.30 me había llegado un correo de Etihad con la confirmación, así que hice el check in y ya", cuenta el ibicenco con un alivio que puede sentirse en su voz.

El documento enviado por Etihad Airways a las personas varadas en Abu Dabi / DI

De todos modos, hasta último momento han vivido con miedo a que el avión no pudiese despegar, después de una noche en la que decenas de misiles fueron interceptados por drones muy cerca del hotel donde se alojaban. "A medianoche llegaron nuevas alertas de peligro inminente y pudimos ver las explosiones por la ventana, todo ha sido realmente aterrador".

Tanto Juan como el resto de los ciudadanos españoles con los que ha tenido contacto en estos tres días de incertidumbre, coinciden en la falta de acción de la Embajada de España en los Emiratos Árabes, que en su último comunicado les aconsejaba "ponerse en contacto con la aerolínea para obtener información sobre posibles relocalizaciones", sin brindar ningún tipo de ayuda o asesoramiento.

"Ellos no sabían nada, no hablaban con las aerolíneas, no tenían nada de información. La verdad es que el trato fue vergonzoso, no se han comportado nada bien, parecía que les daba igual", relata Juan a través de un audio de Whatsapp, mientras de fondo se oye la voz de una de las mujeres afectadas quejándose por las mismas razones. Al final, ha sido la organización de los propios ciudadanos la que ha logrado sacarlos de una situación en la que nadie querría encontrarse jamás.