ITB Berlín
Rubén Sousa, concejal de Turismo, viaja a ITB Berlín para impulsar la gastronomía, el deporte y el patrimonio histórico de Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza recuerda que Alemania sigue siendo un mercado importante
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que el concejal de Turismo, Rubén Sousa, se encuentra en Berlín con motivo de la ITB, una de las principales ferias internacionales del sector. Tal como ha explicado el Consistorio, el objetivo del viaje es reforzar la presencia de la ciudad en el mercado alemán y recuperar peso en uno de los países que "tradicionalmente más visitantes aporta a la isla".
Según ha señalado Sousa desde la capital alemana, el mercado alemán "ha tenido un papel clave en la economía turística local, sobre todo por su tendencia a realizar estancias más largas fuera de los meses centrales del verano". El Ayuntamiento de Ibiza quiere impulsar la gastronomía, el deporte y el patrimonio histórico como principales atractivos para este público. En este sentido, destaca el valor añadido que supone la declaración de Ibiza como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
En cuanto a los datos, el Ayuntamiento recuerda que, según cifras oficiales de AENA difundidas por el Consell de Ibiza, en 2025 llegaron a la isla 349.763 pasajeros procedentes de Alemania, una ligera bajada respecto a los 352.715 registrados en 2024, año en el que se produjo un fuerte aumento. A pesar de este descenso, la cifra se mantiene por encima de los 319.886 pasajeros contabilizados en 2023.
Para la temporada 2026, las aerolíneas han programado 384.654 plazas desde Alemania, un 7,06% menos que el año anterior. En relación con el gasto, el mercado alemán ocupa la sexta posición entre los diez países analizados en gasto medio por tarjeta, con 269,67 euros, según datos del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de Ibiza. El gasto se concentra sobre todo en restauración, alojamiento y comercio, con un reparto que beneficia a distintos sectores de la economía local.
El Consistorio considera que estas cifras encajan con la oferta de Ibiza, que cuenta con hoteles abiertos durante todo el año, una apuesta por la gastronomía y un comercio local con atención personalizada.
