Resolver misterios en Ibiza: Sant Josep abre inscripciones para el 'Sant Josep Express', una yincana intergeneracional con premio de 1.000 euros

Descubrir el municipio de Sant Josep y resolver algunos misterios de la isla pasándoselo bien y compartiendo tiempo con personas de otras generaciones. Es el objetivo del 'Sant Josep Express', la yincana intergeneracional de las fiestas de Sant Josep para la que ya se han abierto las inscripciones, trámite que se podrá completar hasta el lunes 9 de marzo a las diez de la mañana.

Se trata de una propuesta de las concejalías de Juventud, Cultura y Fiestas, "una actividad lúdica que forma parte del programa de fiestas y que combina diversión, aprendizaje y convivencia entre generaciones. El objetivo principal es fomentar el conocimiento del municipio, su cultura e historia, a la vez que se promueve el trabajo en equipo y los vínculos intergeneracionales entre jóvenes y adultos", señalan desde el Ayuntamiento.

La prueba se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en una jornada que comenzará a las nueve de la mañana y concluirá a las cuatro de la tarde, siete horas de" un juego de aventura por equipos con retos distribuidos por diferentes lugares del municipio". El punto de encuentro será el parking del centro de salud de Sant Josep entre las 9 y las 9.30 horas y la salida oficial se dará desde la zona de peatones junto al Ayuntamiento cuando se haya verificado que todos los equipos están correctos. "Las pruebas finales tendrán lugar en la plaza de la iglesia, donde todos los equipos participarán de manera conjunta", apuntan desde el Consistorio.

¿Quieres participar? Estos son los requisitos

Los equipos tienen que estar formados por cuatro participantes y contar con un capitán o capitana que se encargue de la comunicación con la organización a través de WhatsApp. Los participantes tienen que ser mayores de 18 años, a pesar de que también se permite la participación de jóvenes a partir de 16 años con autorización del padre, madre o tutor/a legal. Además, cada equipo tiene que disponer de dos conductores con permiso B2 vigente para desplazarse entre los diferentes puntos de la gincana, recalcan desde la organización.

El premio para el equipo ganador consiste en un viaje para las cuatro personas integrantes, con un valor máximo de 1.000 euros. Según Xicu Ribas, regidor de Juventud,: "El 'Sant Josep Express' es una oportunidad única para conocer nuestro municipio de una manera divertida y participativa, reforzando los vínculos entre generaciones y promocionando el ocio saludable dentro de nuestras fiestas”. Las inscripciones son gratuitas y limitadas a 12 equipos, que se asignarán "por riguroso orden de inscripción" a través del formulario disponible a www.santjosep.org