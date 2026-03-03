¿Quieres ir a fiestas gratis en Ibiza este verano? Te contamos cómo hacerlo

El verano 2026 se acerca y los residentes en Ibiza ya tienen la oportunidad de acceder a fiestas y eventos exclusivos de manera gratuita gracias al Residents Pass 2026, que sirve para entrar a algunos eventos en Ushuaïa Ibiza, Hï Ibiza y UNVRS.

Registro y verificación

Para conseguir el pase, los interesados deben completar primero el registro online y, posteriormente, asistir a una de las sesiones de verificación programadas:

Sábado 7 de marzo: de 12 a 18 horas en The Hub

de 12 a 18 horas en Sábado 14 de marzo: de 12 a 18 horas en Big Putts Sant Antoni

Durante estas sesiones, será obligatorio presentar la documentación original, que incluye:

DNI, NIE o pasaporte

Certificado de la Seguridad Social (solo para autónomos)

Contrato de empresa con sello de la compañía

Certificado de residencia (empadronamiento)

Desde la organización indican que no se aceptarán fotocopias ni capturas de pantalla. Además, el uso de documentación fraudulenta será denunciado ante la policía.

Los organizadores también lanzan un mensaje de tranquilidad a quienes no estén en la isla en las fechas anteriormente citadas, y aseguran que más adelante habrá más días para poder verificar el pase worker.