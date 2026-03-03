El PSOE le pide al Consell que use los "80 millones de euros que tiene en el banco" para mejorar la atención a menores en Ibiza

La portavoz socialista en el Consell de Ibiza, Elena López Bonet, ha subrayado que la institución tiene "80 millones de euros en el banco" que el Partido Popular podría destinar a mejorar la atención a menores. Además, ha pedido la dimisión de la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, por "no hacer la tarea que le toca", un día después de la multitudinaria pelea registrada en el centro de menores Padre Morey.

"Lo que está pasando en el centro de menores es muy sencillo: el Partido Popular está evitando su competencia y su responsabilidad. Vicent Marí, a través de Carolina Escandell, no está haciendo la tarea que le toca como administración competente en la guarda y tutela de los menores que están en nuestra isla. Vengan de donde vengan, y tengan la nacionalidad y la edad que tengan", ha criticado López Bonet ante la prensa.

En este sentido, ha remarcado que la situación en el Padre Morey "no es solo es preocupante en materia de recursos humanos, ya que faltan muchísimos trabajadores y no está dimensionado" a la realidad actual del fenómeno migratorio, ha dicho, sino también porque "no se están haciendo las inversiones que corresponden, aunque el Consell tiene 80 millones de euros en el banco".

"No los utilizan con la excusa de que debe ser el Gobierno de España quien debe gastar esos fondos. Lo están utilizando como herramienta para hacer oposición a Pedro Sánchez. Si realmente les importara, emplearían esos fondos que tienen disponibles y dejarían de destinar 10 millones de euros en promoción turística, y en contratar videos turísticos en pandemia con malos procedimientos que acaban en el banquillo de los acusados", ha sentenciado.

Tratar a menores como "delincuentes"

Por todo ello, la portavoz socialista ha opinado que es "una rotunda mentira cuando dicen que no tienen fondos y que están desbordados por culpa del Gobierno español". "El Gobierno tiene la potestad de cuidar y tutelar a estos menores hasta que ponen un pie en tierra. Una vez que tocan pie en tierra, son responsabilidad absoluta del Consell insular, venga de donde vengan", ha subrayado.

Además, ha acusado a Vicent Marí y Mariano de Juan de "imponer sus políticas migratorias" que pasan por "querer tratar como delincuentes a estos menores". "Carolina Escandell tiene que dimitir por dos razones. La primera, por no hacer esa tarea que toca: y la segunda, por ser una discípula de Vicent Marí y hacer una tarea que no le corresponde", ha reclamado.