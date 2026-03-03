Gastronomía
Todas las paradas de la ruta de pinchos más famosa de Ibiza: guía para no perderte en el 'Pintxa Sant Antoni'
Lista de todos los bares y los tipos de pinchos que ofrecen
Los establecimientos proponen estos platos todos los jueves entre el 5 de marzo y el 2 de abril
Apenas queda nada para que comience la edición número 17 de la ruta de pinchos más famosa de Ibiza, el 'Pintxa Sant Antoni'. Este jueves, 5 de marzo, se inicia la primera semana de la edición de este año, que se prolongará hasta el 2 de abril. El Ayuntamiento de Sant Antoni ya ha presentado las novedades de esta edición y ha publicado el folleto de la ruta con los 23 establecimientos que se han sumado a la iniciativa, uno más que el año pasado.
Hay dos tipos de pinchos: los normales, que cuestan 3,50 euros con una bebida incluida y los bautizados como 'caprintxos' pinchos, algo más elaborados y que ofrecen sólo algunos establecimientos y tienen unos precios más elevados. El más barato, una tartaleta de carne especiada mexicana, cuesta cinco euros mientras que los más caros (mini hamburguesa, entrecot con salsa, pad thai o solomillo) cuestan ocho euros. Entre los pinchos, algunos establecimientos ofrecen opciones vegetarianas y veganas, dulces y sin gluten.
Para que todo el mundo pueda llegar a todos los locales, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha habilitado un trenecito que recorrerá el centro y llegará hasta las zonas más alejadas, como la avenida del doctor fleming y la zona de es Molí. El primer viaje sale a las 19 horas de la Taberna Cebo (carrer des Molí, 12) y el último, desde el mismo punto, parte a las 22.30 horas.
Todos los locales y sus tipos de pinchos
9-2-Ocho Be Guanche
Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce y 'caprintxo': ropa vieja de pulpo (7 euros)
Amazonia
Pincho normal, vegetariano y 'caprintxo': bocado isleño (7 euros)
Café Tetouan
Pincho normal
Can Gust
Pincho normal, dulce y sin gluten
Can Mami
Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce y 'caprintxo': miniburger con queso de cabra, rúcula, cebolla caramelizada, sobrasada y pan casero (8 euros)
Es Mirai
Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce y 'caprintxo': Lasaña (7 euros)
Golden Buddha
Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': curry rojo tailandés de gambas con arroz de jazmín (6,20 euros)
Grill Sant Antoni
Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': serranito de ternera con jamón, queso y pimiento verde (6 euros)
Hotel Mitjorn
Pincho normal y vegetariano
Josefita
Pincho normal, vegetariano y 'caprintxo': lasaña de patata con paté de foie, cebolla caramelizada, salsa de café parís y lascas de parmesano (7,95 euros)
Jungle Bistro Ibiza
Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': New York roll con pato desmenuzado, mayo de chutney de higos, peras caramelizadas y cebolla crujiente (6 euros)
La Cantina Portmany
Pincho normal y vegetariano
La Guay
Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce y sin gluten
Palapa
Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': empanadas de carne (6,50 euros)
Pizzería David's
Pincho normal, vegetariano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': entrecote perigourdine gratinado, patata, salsa de champiñones, trufa y foie gras (8 euros)
Pizzería Galeón by Marco
Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': pad thai de pollo (8 euros)
Punta Cana Grill
Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce y 'caprintxo': solomillo especial sobre patatas asadas y chimichurri (8 euros)
Rita's Cantina
Pincho normal, vegetariano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': tartaleta rellena de carne picada de ternera, especias y salsa mexicana (5 euros)
Son Costeños
Pincho normal, vegetariano y 'caprintxo': patacón Son Costeños, patacón de plátano macho con una cama de guacamole, carne mechada con crujiente de panceta y cebolla encurtida (6,50 euros)
Taberna Cebo
Pincho normal, vegetariano y sin gluten
The Championship
Pincho normal, vegetariano y vegano
Venezia Pizzería e Ristorante
Pincho normal, vegetariano y 'caprintxo': bravas kimchi: patatas bravas de salsa kimchi, alioli cítrico y guanciale crujiente (5,50 euros)
Villa Portmany
Pincho normal, vegetariano y 'caprintxo': canelón relleno de confit de pato y verduras con reducción de vino tinto (7 euros)
