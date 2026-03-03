Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todas las paradas de la ruta de pinchos más famosa de Ibiza: guía para no perderte en el 'Pintxa Sant Antoni'

Lista de todos los bares y los tipos de pinchos que ofrecen

Los establecimientos proponen estos platos todos los jueves entre el 5 de marzo y el 2 de abril

Pinchos en una barra

Pinchos en una barra / D. I.

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Apenas queda nada para que comience la edición número 17 de la ruta de pinchos más famosa de Ibiza, el 'Pintxa Sant Antoni'. Este jueves, 5 de marzo, se inicia la primera semana de la edición de este año, que se prolongará hasta el 2 de abril. El Ayuntamiento de Sant Antoni ya ha presentado las novedades de esta edición y ha publicado el folleto de la ruta con los 23 establecimientos que se han sumado a la iniciativa, uno más que el año pasado.

Hay dos tipos de pinchos: los normales, que cuestan 3,50 euros con una bebida incluida y los bautizados como 'caprintxos' pinchos, algo más elaborados y que ofrecen sólo algunos establecimientos y tienen unos precios más elevados. El más barato, una tartaleta de carne especiada mexicana, cuesta cinco euros mientras que los más caros (mini hamburguesa, entrecot con salsa, pad thai o solomillo) cuestan ocho euros. Entre los pinchos, algunos establecimientos ofrecen opciones vegetarianas y veganas, dulces y sin gluten.

Para que todo el mundo pueda llegar a todos los locales, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha habilitado un trenecito que recorrerá el centro y llegará hasta las zonas más alejadas, como la avenida del doctor fleming y la zona de es Molí. El primer viaje sale a las 19 horas de la Taberna Cebo (carrer des Molí, 12) y el último, desde el mismo punto, parte a las 22.30 horas.

Todos los locales y sus tipos de pinchos

9-2-Ocho Be Guanche

Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce y 'caprintxo': ropa vieja de pulpo (7 euros)

Amazonia

Pincho normal, vegetariano y 'caprintxo': bocado isleño (7 euros)

Café Tetouan

Pincho normal

Can Gust

Pincho normal, dulce y sin gluten

Can Mami

Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce y 'caprintxo': miniburger con queso de cabra, rúcula, cebolla caramelizada, sobrasada y pan casero (8 euros)

Es Mirai

Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce y 'caprintxo': Lasaña (7 euros)

Golden Buddha

Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': curry rojo tailandés de gambas con arroz de jazmín (6,20 euros)

Grill Sant Antoni

Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': serranito de ternera con jamón, queso y pimiento verde (6 euros)

Hotel Mitjorn

Pincho normal y vegetariano

Josefita

Pincho normal, vegetariano y 'caprintxo': lasaña de patata con paté de foie, cebolla caramelizada, salsa de café parís y lascas de parmesano (7,95 euros)

Jungle Bistro Ibiza

Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': New York roll con pato desmenuzado, mayo de chutney de higos, peras caramelizadas y cebolla crujiente (6 euros)

La Cantina Portmany

Pincho normal y vegetariano

La Guay

Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce y sin gluten

Palapa

Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': empanadas de carne (6,50 euros)

Pizzería David's

Pincho normal, vegetariano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': entrecote perigourdine gratinado, patata, salsa de champiñones, trufa y foie gras (8 euros)

Pizzería Galeón by Marco

Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': pad thai de pollo (8 euros)

Punta Cana Grill

Pincho normal, vegetariano, vegano, dulce y 'caprintxo': solomillo especial sobre patatas asadas y chimichurri (8 euros)

Rita's Cantina

Pincho normal, vegetariano, dulce, sin gluten y 'caprintxo': tartaleta rellena de carne picada de ternera, especias y salsa mexicana (5 euros)

Son Costeños

Pincho normal, vegetariano y 'caprintxo': patacón Son Costeños, patacón de plátano macho con una cama de guacamole, carne mechada con crujiente de panceta y cebolla encurtida (6,50 euros)

Taberna Cebo

Pincho normal, vegetariano y sin gluten

The Championship

Pincho normal, vegetariano y vegano

Venezia Pizzería e Ristorante

Pincho normal, vegetariano y 'caprintxo': bravas kimchi: patatas bravas de salsa kimchi, alioli cítrico y guanciale crujiente (5,50 euros)

Villa Portmany

Pincho normal, vegetariano y 'caprintxo': canelón relleno de confit de pato y verduras con reducción de vino tinto (7 euros)

Todas las paradas de la ruta de pinchos más famosa de Ibiza: guía para no perderte en el 'Pintxa Sant Antoni'

