Una patera hundida en la zona de Pou des Lleó
En la zona de Pou des Lleó, en Santa Eulària, han aparecido los restos de una patera hundida, en la imagen se aprecia la proa saliendo ligeramente del agua y tres puntos naranjas que son chalecos salvavidas. Sin embargo, en las últimas fechas no se ha notificado la llegada de ninguna patera a esa zona del litoral.
