Una pareja se baña en una cala de Ibiza en pleno invierno y su reacción se hace viral

Incluso en los meses más fríos, Ibiza regala días de sol y temperaturas suaves que invitan a lanzarse a la aventura. Eso es exactamente lo que le ocurrió a una pareja que decidió visitar es Portitxol, una de las calas más aisladas y salvajes del norte de la isla. La pareja ha compartido la experiencia en TikTok, y el vídeo ha acumulado muchos "me gusta" y comentarios.

Lo que comenzó como una simple caminata acabó en un inesperado chapuzón… y en una reacción que no dejó indiferente a nadie.

De ruta senderista a baño improvisado

En el vídeo que circula en redes, la chica explica al inicio que ambos se iban “de caminata”, aprovechando el espectacular día soleado. Sorprendidos por el buen tiempo que hacía en Ibiza en pleno invierno, la pareja empezó a bromear con la idea de bañarse.

El entorno acompañaba: cielo despejado, mar en calma y una temperatura exterior engañosamente agradable. Finalmente, se animaron a darse un chapuzón.

Pero la realidad del agua fue muy distinta. Nada más entrar, ambos reaccionaron entre risas y gritos: el agua estaba completamente helada. “¡Está congelada!”, exclaman sorprendidos tras sumergirse brevemente en el Mediterráneo invernal.

Es Portitxol, una de las calas más escondidas de Ibiza

La escena tiene lugar en es Portitxol, situada a 12 kilómetros de Sant Joan y a 6 kilómetros de Sant Miquel, en el norte de Ibiza.

Se trata de una calita aislada, completamente alejada de las rutas turísticas habituales. El acceso no es sencillo: está precedida por una estrecha entrada entre acantilados y rodeada de laderas cubiertas por un denso pinar, lo que la convierte en uno de los rincones más pintorescos y salvajes de la isla.

Ibiza en invierno: sol sí, pero el mar no perdona

Aunque Ibiza en invierno puede ofrecer días luminosos y temperaturas agradables, el mar mantiene el frío acumulado de los meses anteriores. Por eso, lo que parecía un plan idílico acabó siendo una experiencia tan valiente como heladora.

Eso sí, la pareja puede presumir de haberse dado uno de los baños más extremos del invierno ibicenco… en una de las calas más espectaculares y escondidas de la isla.