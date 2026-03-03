Playas
Una pareja se baña en una cala de Ibiza en pleno invierno y su reacción se hace viral
Una pareja de aventureros se animó a darse un chapuzón en una cala salvaje de Ibiza
Incluso en los meses más fríos, Ibiza regala días de sol y temperaturas suaves que invitan a lanzarse a la aventura. Eso es exactamente lo que le ocurrió a una pareja que decidió visitar es Portitxol, una de las calas más aisladas y salvajes del norte de la isla. La pareja ha compartido la experiencia en TikTok, y el vídeo ha acumulado muchos "me gusta" y comentarios.
Lo que comenzó como una simple caminata acabó en un inesperado chapuzón… y en una reacción que no dejó indiferente a nadie.
De ruta senderista a baño improvisado
En el vídeo que circula en redes, la chica explica al inicio que ambos se iban “de caminata”, aprovechando el espectacular día soleado. Sorprendidos por el buen tiempo que hacía en Ibiza en pleno invierno, la pareja empezó a bromear con la idea de bañarse.
El entorno acompañaba: cielo despejado, mar en calma y una temperatura exterior engañosamente agradable. Finalmente, se animaron a darse un chapuzón.
Pero la realidad del agua fue muy distinta. Nada más entrar, ambos reaccionaron entre risas y gritos: el agua estaba completamente helada. “¡Está congelada!”, exclaman sorprendidos tras sumergirse brevemente en el Mediterráneo invernal.
Es Portitxol, una de las calas más escondidas de Ibiza
La escena tiene lugar en es Portitxol, situada a 12 kilómetros de Sant Joan y a 6 kilómetros de Sant Miquel, en el norte de Ibiza.
Se trata de una calita aislada, completamente alejada de las rutas turísticas habituales. El acceso no es sencillo: está precedida por una estrecha entrada entre acantilados y rodeada de laderas cubiertas por un denso pinar, lo que la convierte en uno de los rincones más pintorescos y salvajes de la isla.
Ibiza en invierno: sol sí, pero el mar no perdona
Aunque Ibiza en invierno puede ofrecer días luminosos y temperaturas agradables, el mar mantiene el frío acumulado de los meses anteriores. Por eso, lo que parecía un plan idílico acabó siendo una experiencia tan valiente como heladora.
Eso sí, la pareja puede presumir de haberse dado uno de los baños más extremos del invierno ibicenco… en una de las calas más espectaculares y escondidas de la isla.
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
- Llega a Ibiza la borrasca 'Regina': lluvia con barro y viento esta semana