Alimentación
Mercadona dona 417 toneladas de alimentos, casi 7.000 carros de la compra, a entidades sociales de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca
La cadena de supermercados colabora con 27 entidades de las islas
Redacción
Un total de 417 toneladas de alimentos, lo que vienen a ser casi 7.000 carros de la compra llenos (6.945). Es lo que ha donado la cadena de supermercados Mercadona a 27 entidades sociales de Balears, según destacan desde la empresa en una nota sobre una de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario. Las donaciones de alimentos aptos para el consumo, señala, se hacen diariamente.
A través de esta medida, se han aprovechado 20.000 toneladas de alimentos y productos en 2025, en sus más de 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal.
Esas 20.000 toneladas han sido donadas a más de 850 entidades sociales con las que colabora diariamente. Además, durante este año ha donado a 130 entidades sociales un total de 550 neveras y congeladores que, una vez han dejado de tener cabida en la operativa de la compañía, han sido destinadas a organizaciones sociales con el objetivo de facilitar su labor. De esta forma, se prolonga su vida útil y se optimiza el uso de los recursos, al tiempo que se refuerza la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos de estas entidades.
Plan de Acción Social: 333.000 carros de la compra para entidades sociales
"En Mercadona contamos con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que implantamos desde hace años. Entre ellas, la donación de alimentos ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social en las más de 850 entidades sociales con las que colabora, a las que se han donado 20.000 toneladas de productos, el equivalente a más de 333.000 carros de la compra. Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente», destaca Laura Cruz, Coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona.
Con esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario, apostando por un modelo que prioriza la prevención, la colaboración social y el aprovechamiento responsable de los recursos.
