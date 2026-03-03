Medio siglo de paellas y pescado junto al mar en una cala salvaje de Ibiza

Era 1976 cuando Jaume Guasch decidió abrir el restaurante Cala Boix. Un lugar, a los pies del hostal del mismo nombre, en el que durante medio siglo se ha estado sirviendo tradición: bullit de peix, arroces, pescado fresco de la isla, salmorra... El establecimiento acaba de servir este fin de semana sus primeros platos de la temporada 2026. Acaba de reabrir, aún sólo los fines de semana (viernes, sábados y domingos) y a partir del 3 de abril todos los días.

Jaume Guasch, el fundador del restaurante Cala Boix. / R. C. B.

La de este año será la primera temporada sin su fundador, Jaume Guasch, a quien muchos recuerdan siempre en el establecimiento, falleció a finales del pasado mes de noviembre.

Hasta el restaurante, a escasos metros de la playa del mismo nombre, conocida por su arena negra, llega cada día pescado fresco que la familia prepara con el mismo mimo que ha mantenido durante este medio siglo. Algunas noches hay música en directo.