Las once intervenciones realizadas este año por agentes de la Policía Local de Sant Josep relacionadas con la violencia de género. El balance de actividad de estos dos primeros meses de 2026 arroja por lo tanto un dato muy negativo relativo con este gran problema social. Pero además, los agentes, que han actuado en 1.528 casos de todo tipo, destacan los servicios en controles de tráfico, relacionados con mascotas extraviadas y con el fuerte viento y la seguridad ciudadana.

Llama la atención

La situación de desamparo y miedo en la que se encuentran decenas de ibicencos y formenterenses que viajaron hacia destinos de Oriente y que han perdido sus conexiones con España como consecuencia del inicio de la campaña militar de Estados Unidos contra Irán. Las autoridades de varios países han decidido suspender el tráfico aéreo, dejando bloqueados a miles de pasajeros.

El descontrol de una manada de podencos, compuesta por entre 40 y 50 ejemplares, en una zona de Cala Tarida. Voluntarios y asociaciones advierten de que se reproducen sin control y el Ayuntamiento de Sant Josep amenaza con multar a quienes les alimente.