El inquietante retroceso alemán en Ibiza

De «evolución poco lustrosa en las Pitiusas» califica José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB, hotelero y economista, el comportamiento del mercado alemán durante el año 2025, cuando vivió continuos «altibajos» y «las importantes caídas que presentó en julio y en agosto (-9,93 y -6,82% respecto de 2024)», según datos de Ibestat. En el conjunto del año, subraya, cayó un 2,72%: «Esta caída se une a la de 2024, cuando esta nacionalidad bajó un 4,96%. Igual de sorprendente es que actualmente esta nacionalidad en las Pitiusas sea la quinta, después de Reino Unido, España, Italia y los países del Benelux». En este sentido, Roselló hace una reflexión de la que quizás deberían tomar nota el sector y los representantes políticos: «Nos hemos de preguntar si es aceptable que, ante una Alemania con perspectivas de recuperación, nosotros tengamos registros tan bajos y en retroceso para una nacionalidad tan importante. Hay que invertir la situación y urge un intento de acción de promoción ante tan importante mercado».

A su juicio, es ilustrativo fijarse en lo que está sucediendo en Mallorca, «como signo tal vez de los tiempos», con el mercado turístico alemán. En el Lander número 17 de Alemania «empieza a haber preocupación por la evolución del turismo. No es que haya una crisis, pues el nivel todavía es bueno, pero se ven signos de retroceso que han empezado a alarmar», apunta Roselló: «En el año 2024, esta nacionalidad todavía creció un 10,17% sobre la cifra de 2023. Pero, ya en 2025, ha empezado a flaquear, alternándose meses de aumento y de retroceso. Concretamente, los primeros meses del año (en Mallorca la temporada es frecuente que se adelante), la evolución parecía seguir la misma tónica positiva que el año anterior. Pero a partir de mayo, los descensos en el número de viajeros alemanes fueron constantes». Para Mallorca, el conjunto del turismo internacional, «aunque no fue negativo, en cambio fue muy discreto. Afortunadamente, el gasto turístico tuvo un buen comportamiento».

Hay «mucha preocupación» en el sector hotelero mallorquín, alerta ante esos «signos o avisos». Incluso para el propio sector «existe la convicción de que esta situación tiene que ver con las corrientes y manifestaciones anti turismo que se dan en Balears, que estarían teniendo un efecto negativo para las corrientes turísticas», por delante de los problemas que atraviese la economía alemana, explica Roselló.

Alemania es un país que, estos últimos años, «está sujeto a un profundo cambio estructural derivado de los efectos de la guerra de Ucrania», pues les ha supuesto la renuncia al gas barato ruso: «Los precios de la energía han seguido estando en 2025 por encima de los de antes de la pandemia. Alemania, por otra parte, también ha venido sufriendo, como el conjunto de Europa, los efectos de una transición verde, inevitable, pero tal vez precipitada en algunos aspectos». La industria automovilística ha sido, en ese sentido, la más afectada, por eso y por la dura competencia que les supone China en un sector que hasta ahora dominaban.

Tal vez no van tan mal

Alemania, recuerda, presentó un crecimiento negativo en 2023 y 2024, y en 2025, apenas un 0,2% de aumento anual: «Sobre esta base, no es de extrañar que en los medios de comunicación se deslicen visiones más bien negativas sobre la evolución de la economía alemana». No obstante, considera que la situación económica alemana «tal vez no es tan mala como frecuentemente se pinta, pues se ha empezado a desencadenar un proceso de cambio estructural que presenta una visión más positiva del país. De hecho, hay una orientación más positiva de la economía alemana a medio plazo». Así, y de acuerdo con la OCDE, «se espera un incremento del consumo privado y de la inversión para 2026, con un mantenimiento a la baja de la tasa de paro en las reducidas cifras actuales (3,6% previsto para 2026) y un mantenimiento de la tasa de inflación del 2,1%». Y a más consumo, trabajo y bajo IPC, más viajes.

«La OCDE -comenta Roselló- atribuye mucha importancia, tanto para el consumo como para la inversión, a lo que llama, textualmente, la disipación de las incertidumbres ligadas a la acción pública. Con ello alude a la clarificación del mapa político, la moderada flexibilidad otorgada a la orientación de la política presupuestaria, que ha supuesto un cambio en profundidad de la filosofía hasta ahora defendida por Alemania; esta nueva dinámica no se ve con malos ojos. Quizás no es ajeno a ello que el índice DAX 40 de la bolsa alemana ha crecido en 2025 alrededor del 22,5%, por encima del Euro Stoxx, que ha crecido un 17,43%».

No hay que perder de vista, advierte, que en Alemania vuelve a gobernar otra gran coalición entre los democristianos y los socialdemócratas: «Esta nueva situación conduce a un programa amplio de inversiones en defensa, infraestructuras y transición ecológica, a través de la nueva política de déficit y deuda pública, que algunos economistas califican de muy agresivo. A decir de algunos críticos, esta dinámica puede derivar en mayor masa monetaria e inflación y mayores impuestos, que erosionen la capacidad económica de las familias y consumidores. Pero esto está por ver. La economía es siempre una suma de equilibrios y fuerzas que actúan en sentido opuesto unas respecto de otras, y la resultante ahora se estima que podría ser positiva. Además, las políticas adicionales de flexibilización de procesos públicos, digitalización de la administración o ventanilla única empresarial van en esta misma línea positiva».

Para dar ánimos a los que ven el vaso medio vacío, recuerda que cuando Alemania iba mal o generaba dudas, «el turismo hacia España y Balears tenía registros positivos, aunque esto pudiese parecer una contradicción». De ahí que apunte que «los recientes registros negativos en Mallorca y Ibiza y Formentera pueden ser un retardo del efecto macroeconómico, aparte de la explicación sobre la mala imagen de las corrientes antiturismo» y que la dinámica «podría ser positiva de aquí en adelante, aunque todavía esa resultante de fuerzas no esté clara».